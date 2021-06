Τώρα περισσότερο από ποτέ τα πρότυπα ομορφιάς αλλά και τα στερεότυπα με βάση την ηλικία, το χρώμα, το φύλο και το σεξουαλικό προσανατολισμό ασκούν μία ισχυρή πίεση που πολλές φορές λανθασμένα θεωρείται αποδεκτή. Η FOREO, ο επαναστατικός skintech σουηδικός γίγαντας, με αφορμή το Pride 2021 παρουσιάζει τη καμπάνια “Be YOUnique” με στόχο τη παγκόσμια ευαισθητοποίηση και προσκαλεί τους οπαδούς της να αγαπήσουν το εαυτό τους καθώς και θέσουν νέα δεδομένα στο κόσμο της ομορφιάς, με ένα κοινό κριτήριο: το YOUniqueness!

Ο ιδρυτής και εφευρέτης της FOREO, Filip Sedic, εμπνεύστηκε από το θάρρος, την τόλμη και την αυθεντικότητα μίας εμβληματικής προσωπικότητας, τον Freddie Mercury και ένα τραγούδι των Queen που τον οδήγησαν να δημιουργήσει τη FOREO: This world could be fed, This world could be fun, This could be heaven for everyone, This world could be free, This world could be one’. Οι στίχοι του τραγουδιού έγιναν σύντομα η αποστολή της FOREO, που πρωτοπόρησε αλλάζοντας τα δεδομένα και αφήνοντας ένα μοναδικό αποτύπωμα στο κόσμο.

O Boris Trupcervic, CEO της FOREO, σχολίασε πως το όνομα του brand προέρχεται από τη φράση ‘FOR EveryOne’ και συνεχίζει «Με την δημιουργία του πρώτου T-Sonic pulsation για την συσκευή LUNA, ο Filip γνώριζε πως είχε δημιουργήσει κάτι μοναδικό που θα άλλαζε τα δεδομένα στο χώρο της ομορφιάς για πάντα. Η συσκευή LUNA ήταν κάτι παραπάνω από μία απλή συσκευή, ήταν το δικό μας Bohemian Rhapsody: κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί πως το συγκεκριμένο προϊόν θα κατακτούσε το κόσμο της ομορφιάς και θα είχε καταφέρει να τη χρησιμοποιούν πάνω από 20 εκατομμύρια άνθρωποι. Είναι ένα σύμβολο ομορφιάς χωρίς περιορισμούς και γιορτάζει τη διαφορετικότητα, ενώ ενώνει τους ανθρώπους μέσα από μία τεχνολογία που όλοι μπορούν να ταυτιστούν».

Η FOREO έχει καταφέρει να είναι κορυφαία εταιρεία skintech σε όλο τον κόσμο. Οι πιο πρωτοποριακές συσκευές του brand είναι το LUNA 3, UFO και BEAR που αποτελούν απόδειξη της δέσμευσης του brand για έναν κόσμο ομορφιάς που δεν έχει όρια. Σύμφωνα με τα λόγια του Trupcevic «Η διαφορετικότητα και η φιλοσοφία του inclusiveness είναι δύο κριτήρια που διέπουν το brand και προάγουν το μήνυμα: Be YOUnique! αφήνοντας τον εσωτερικό Rockstar όλων μας να λάμψει». Στη FOREO, είμαστε υπερήφανοι για την παγκόσμια οικογένεια που έχουμε δημιουργήσει και τις αξίες που μας διακρίνουν και θέλουμε να εμπνεύσουμε τους ανθρώπους να μην περιοριστούν ποτέ για να «χωρέσουν» σε μέρη όπου δεν είναι αποδεκτοί, καθώς αυτός ο κόσμος θα μπορούσε πραγματικά να είναι ο παράδεισος για όλους».

Μια πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι το 71% των γυναικών δήλωσαν πως θα ήθελαν να εκπροσωπούνται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από γυναίκες διαφορετικής εμφάνισης, ηλικίας, φυλής, σχήματος και μεγέθους, ενώ το 41% ​​των ανδρών στις ΗΠΑ αισθάνονται μεγάλη πίεση γνωρίζοντας πως θα πρέπει να είναι περισσότερο συναισθηματικά ισχυροί έναντι των γυναικών. Τα αποτελέσματα των ερευνών δείχνουν επίσης πως οι περισσότερες γυναίκες, και με ακρίβεια το 83%, δεν ακολουθούν τα γενικά πρότυπα ομορφιάς και πιστεύουν ότι κάθε γυναίκα έχει κάτι μοναδικό χαρακτηριστικό να αναδείξει.

Σε απάντηση σε αυτά τα δεδομένα, με αφορμή το Pride 2021, η FOREO παρουσιάζει μία νέα πλατφόρμα για να γιορτάσει τη διαφορετικότητα και τη μοναδικότητα, προσφέροντας στους ανθρώπους από όλο τον κόσμο ένα βήμα ώστε να έρχονται πιο κοντά με τους ήρωες της καθημερινότητας. Ο στόχος είναι να δείξουμε στον κόσμο όλα τα πρόσωπα της ομορφιάς, προάγοντας τη διαφορετικότητα και την ένταξη στη βιομηχανία ομορφιάς.

Επισκεφθείτε την ειδική πλατφόρμα εδώ: https://www.foreo.com/be-younique

«Η ανθρωπότητα θα πρέπει να πασχίζει με στόχο έναν κόσμο χωρίς αποκλεισμούς καθώς επίσης να γιορτάζει τον πολιτισμό και την ταυτότητά μας. Ο Freddie Mercury ήταν ένα σύμβολο πολύ μπροστά από την εποχή του, που έφερε κοντά ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Ήταν ένας πραγματικός θρύλος και η FOREO θα συνεχίσει να τον τιμά μέσα από την αποστολή της με σκοπό να προάγει την αγάπη και την αποδοχή μέσω της μοναδικότητας και της διαφορετικότητας, επειδή όπως αναφέρει και το τραγούδι των Queen «The Show Must Go On»!», κλείνει ο Τrupcevic.