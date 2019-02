Από καιρό έχεις καταλάβει ότι κάτι γίνεται, λίγο τα μισόλογα της κολλητής σου για κάτι δαχτυλίδια λίγο το ότι σου είπε και εκείνος να το πάτε πιο σοβαρά, ξέρεις και περιμένεις πως στις 14 Φεβρουαρίου θα σου κάνει πρόταση γάμου. Εμείς θα σε αφήναμε έτσι; Όχι φυσικά! Γι αυτό και ετοιμάσαμε ένα σουπερ ρομαντικό μακιγιάζ με bonus ένα ιδανικό μανικιούρ για να βάψεις τα νύχια σου.

Ξεκίνα από τη βάση

Και η σωστή βάση ξεκινάει από το make up ή καλύτερα από την ενυδατική, τι θα έλεγες να έχεις και τα 2 σε ένα; Η χρωματισμένη, ελαφρώς ενυδατική κρέμα της Essence με το ματ εφέ δημιουργεί ένα φυσικό, no make-up look και εξασφαλίζει μια αψεγάδιαστη επιδερμίδα. Χάρη στο φίλτρο UV, το πρόσωπό σας προστατεύεται από τις ακτίνες UV κατά τη διάρκεια των υπαίθριων δραστηριοτήτων σας.

Με κάνεις να κοκκινίζω

Το ρουζ My Glow Passion από την Essence θα μιλήσει στην καρδιά σου. Με μια υπερβολικά μαλακή υφή που θα σε κερδίσει μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως bronzer μόλις ανοίξει λίγο ο καιρός αφού είναι ένα έντονο χάλκινο χρώμα με μια ελαφριά λάμψη.

Αχ μάτια μου

Με 9 φανταστικές σκιές έρχεται η παλέτα Ola Rio με αποχρώσεις που μπορείς να βρεις από απαλό γκρι μέχρι έντονο μωβ. Σου θυμίζει κάτι το λαμπερό φινίρισμα; Φυσικά! Έμπνευση για αυτή την παλέτα αποτέλεσε το ηλιοβασίλεμα στη Βραζιλία. Ανάλογα με τα ρούχα που θα φορέσεις μπορείς να παίξεις με μια, με δυο ή και τρεις σκιες για να δημιουργήσεις ένα φανταστικό look.

Αχ μάτια μου (μέρος δεύτερο)

Ήταν δυνατόν να σε αφήσω χωρίς μάσκαρα; Όχι βέβαια! Εσύ που με ξέρεις καλά, γνωρίζεις πως η αδυναμία μου στη μάσκαρα δεν περιγράφεται οπότε δεν θα μπορούσε να λείπει ούτε από αυτό το άρθρο. Επειδή λοιπόν μετά την πρόταση γάμου ίσως να θέλεις να δακρύσεις από τη συγκίνηση, αυτή θα γίνει η καλύτερη σου φίλη για εκείνη την ημέρα αφού είναι διαθέσιμη σε δυο εκδοχές. Η μία εκδοχή παρέχει εκπληκτικό μήκος για καλοσχηματισμένες βλεφαρίδες, ενώ η άλλη εξασφαλίζει μέγιστο όγκο και καμπύλη.

Φιλάκι δεν θα μου δώσεις;

Φυσικά και θα σου δώσει για την ακρίβεια δεν θα μπορέσει να αντισταθεί στο Crystal Wet Look. Επέλεξε μέσα από τα διαφορετικά χρώματα εκείνο που δημιουργεί την καλύτερη λαμπερή υγρή εμφάνιση στα δικά σου χείλη.Οι χρωστικές που αντανακλούν το φως δημιουργούν ένα κρυστάλλινο φινίρισμα και ένα περλέ εφέ που λαμπυρίζει χωρίς να αφήνει μια κολλώδη αίσθηση.

Τέλος, άφησα τελευταίο και πιο σημαντικό το μανικιούρ σου το οποίο θα πρέπει να είναι άψογο εκείνη την ημέρα. Σωστά;

Είναι κυριολεκτικά αμέτρητα και προσωπικά δεν μπορώ να διαλέξω μόνο ένα για αγαπημένο μου αφού μπορείς να έχεις ονειρεμένα νύχια, με νέα εμφάνιση και χωρίς συμβιβασμούς! Η φόρμουλα με εφέ τζελ εξασφαλίζει βέλτιστη ανθεκτικότητα, έντονο χρώμα και εκπληκτική λάμψη.