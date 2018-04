Οι λάμψεις έχουν επιστρέψει για τα καλά στις τάσεις του μακιγιάζ και είμαστε ενθουσιασμένοι. Μετά την «ματ περίοδο» του μακιγιάζ, επιστρέφουμε πάλι σε λαμπερά, dewy looks που ακτινοβολούν.

Πώς όμως θα αποκτήσετε αυτό το look χωρίς να φαίνεται το δέρμα σας λιπαρό; Με αυτά τα 5 tips μπορείς κι εσυ να υιοθετήσεις σωστά αυτό το trend.

Primer

Αν δεν ξέρεις τι είναι, πίστεψέ μας θα ενθουσιαστείς όταν το δοκιμάσεις. Είναι μια κρέμα που μπαίνει πάνω από την ενυδατική σου και κάνει το foundation να μένει για πιο πολλή ώρα και να φαίνεται τέλειο. Προτίμησε ένα ματ primer για να δημιουργήσεις τον τέλειο καμβά για το μακιγιάζ σου.

Foundation

Αφού λοιπόν έβαλες το ματ primer, ήρθε η ώρα να τα δώσεις όλα στο foundation. Επέλεξε ένα illuminating foundation και άπλωσέ το με ένα σφουγγαράκι μακιγιάζ. Εννοείται βάλε και concealer όπου νομίζεις ότι χρειάζεσαι.

Ρουζ

Για ένα λαμπερό, φυσικό μακιγιάζ μην το παρακάνεις με το ρουζ. Διάλεξε ένα σε ροδακινί αποχρώσεις και άπλωσε το πολύ καλά.

Highlighter

Το highlighter είναι must για ένα λαμπερό πρόσωπο. Δώσε λάμψη στο πρόσωπό σου βάζοντας πάνω από τα μήλα του προσώπου σου, στην άκρη της μύτης, και πάνω από τα χείλη.

Χείλη

Για να ολοκληρώσεις το dewy look σου, προτίμησε ένα gloss για τα χείλη σου που θα δώσει το κάτι παραπάνω. Άλλωστε τα gloss έχουν επιστρέψει και αυτά δυναμικά.

Για να πετύχεις το τέλειο dewy look η Catrice δημιούργησε 4 looks που υπηρετούν αυτό το trend. Από ένα λαμπερό, υγρό φινίρισμα, μία φυσική και υγιή λάμψη, μέχρι ένα καλοκαιρινό, ηλιοκαμένο look ή ένα ολογραφικό εφέ – η τάση Dewy επιτρέπει αμέτρητες, μοναδικές εμφανίσεις.

Dewy Wet Look

Πέτυχέ το με το Dewy Wet Look Stick και το Volumizing Lip Booster της Catrice.

Sunkissed Glow

Δώσε ηλιοκαμμένη λάμψη στο πρόσωπό σου, με το Light Correcting Serum Primer και το Light Spectrum Strobing Brick από την Catrice.

Φυσική Λάμψη

Σίγουρα για να πετύχεις αυτό το look πρέπει να έχεις μια πολύ ενυδατωμένη επιδερμίδα. Μπορείς όμως να βοηθηθείς από το Prime And Fine Multitalent και το Galactic Highlighter Drops της Catrice.

Holographic Glow

Για τις λίγο πιο τολμηρές προτείνουμε το Prisma Lip Glaze και την The Ultimate Chrome Collection Palette από Catrice.