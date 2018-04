Ανοίγει ο καιρός και η διάθεσή μας αλλάζει σιγά σιγά. Θέλουμε να φοράμε πιο ανοιχτά χρώματα και το μανικιούρ δεν μένει απ’ έξω. Ποια όμως είναι τα χρώματα για το καλοκαίρι; Σίγουρα θα βρεις κάποιο που να είναι στα γούστα σου.

Αυτό το έντονο κοραλλί από την OPI μας βάζει σε καλοκαιρινή διάθεση αμέσως μόνο και μόνο απ’ το όνομα του, Cajun Shrimp.

Αν θες κάτι πιο ήπιο για το μανικιούρ σου, επέλεξε το Anchor Down από Essie.

Το άσπρο είναι το ιδανικό χρώμα για το καλοκαίρι, συν ότι κάνει το χέρι σου να φαίνεται πιο καθαρό. Δοκίμασε το Amazing Grace από Deborah Lippmann.

Τα παστέλ είναι και φέτος, όπως και κάθε καλοκαίρι στη μόδα. Διάλεξε ένα λιλά για παιχνιδιάρικες εμφανίσεις. Σου προτείνουμε το Vapid από Obsessive Compulsive Cosmetics.

Το πετρόλ είναι ένα χρώμα που ταιριάζει σε όλες τις εποχές. Το συγκεκριμένο από την OPI είναι φανταστικό και έχει και πολύ ιδιαίτερο όνομα, Is That a Spear In Your Pocket?.

Περιμένουμε το καλοκαίρι πως και πως για να δοκιμάσουμε πιο παιχνιδιάρικα χρώματα σε ρουχα, μακιγιάζ και νύχια. Και για να πάμε παραλία φυσικά!