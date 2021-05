Το αποσμητικό αποτελεί απαραίτητο συστατικό της γυναικείας τσάντας όλο το χρόνο. Ειδικά το καλοκαίρι, η χρήση του γίνεται πιο συχνά, εξαιτίας της έντονης εφίδρωσης που προκύπτει από τις υψηλές θερμοκρασίες. Πολλές γυναίκες όμως αναρωτιούνται πιο είναι το σωστό αποσμητικό. Spray ή roll-on; Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Κάθε τύπος αποσμητικού είναι σχεδιασμένος για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες ανάγκες.

Τα αποσμητικά τύπου roll-on είναι πιο πρακτικά για μια γυναίκα που περνά πολλές ώρες της ημέρας σε εξωτερικές δραστηριότητες. Χωράνε εύκολα στην τσάντα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα οπουδήποτε. Από την άλλη ένα αποσμητικό σε Spray είναι πιο δροσερό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο στις μασχάλες αλλά και σε άλλα σημεία καταπολεμώντας τις μυρωδιές. Αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι ουσιαστική φροντίδα της επιδερμίδας.

Προτίμησε προϊόντα:

-Με πρεβιοτικά φυσικής προέλευσης, συστατικό που βοηθά στην ενίσχυση της φυσικής άμυνας της επιδερμίδας και περιορίζει τα βακτήρια που προκαλούν την κακοσμία στην περιοχή της μασχάλης.

-Δερματολογικά ελεγμένα σε ευαίσθητη επιδερμίδα, χωρίς οινόπνευμα, που προσφέρουν 48ωρη προστασία από τον ιδρώτα και την κακοσμία.

-Με ευχάριστο άρωμα, που σε κάνει να αισθάνεσαι φρέσκια και ανανεωμένη κάθε ώρα.

Νέα σειρά vegan friendly αποσμητικών bioten

Μια καλή επιλογή για το καλοκαίρι αποτελεί η νέα σειρά που κυκλοφόρησε από το bioten. Έρχεται να ανανεώσει την καθημερινότητά μας με 5 διακριτικά αλλά μοναδικά αρώματα:

Το bioten Vitamin C είναι ένα αντιιδρωτικό αποσμητικό με πρεβιοτικά φυσικής προέλευσης και Βιταμίνη C που προέρχεται από 100% φυσικό εκχύλισμα του φυτού acerola, πλούσια πηγή Βιταμίνης C, με μοναδικό άρωμα εσπεριδοειδών. Το bioten Clay Minerals περιέχει 100% φυσικό άργιλο και πρεβιοτικά φυσικής προέλευσης. Με φόρμουλα ενάντια στα λευκά σημάδια και μοναδικό άρωμα με αίσθηση βανίλιας. Το αποσμητικό bioten Hyaluronic με Yαλουρoνικό και πρεβιοτικά φυσικής προέλευσης, έχει λεπτό άρωμα και χαρίζει απαλή αίσθηση στην επιδερμίδα, ενώ το bioten Matcha Tea με 100% φυσικό εκχύλισμα Matcha Tea έχει ιδιαίτερα δροσερό άρωμα φρεσκάδας που αναζωογονεί την επιδερμίδα και προσφέρει παράλληλα την απόλυτη detox εμπειρία. Τέλος, το bioten Rose αποσμητικό, με πρεβιοτικά φυσικής προέλευσης και 100% εκχύλισμα από βιολογικό τριαντάφυλλο προσφέρει αναζωογονητικό άρωμα. Με 0% άλατα αλουμινίου και φόρμουλα ενάντια στα λευκά σημάδια που εξασφαλίζει 100% αόρατο αποτέλεσμα.

