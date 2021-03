Salon Business Success: To 1o πλήρες επιχειρηματικό πρόγραμμα από τη L’Oréal Professional Products

Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς και που οι ανάγκες των καταναλωτών μεταβάλλονται από μέρα σε μέρα, η διαχείριση μιας επιχείρησης όπως το κομμωτήριο, αποτελεί για κάθε ιδιοκτήτη μια καθημερινή πρόκληση. Για αυτό η L’Oréal Professional Products, λειτουργώντας ως πραγματικός business partner που υποστηρίζει τους επαγγελματίες κομμωτές σε κάθε τους βήμα, σχεδίασε το Salon Business Success, το 1ο πλήρες επιχειρηματικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες κομμωτηρίων που θέλουν να αναπτύξουν την επιχείρησή τους, να την ενδυναμώσουν απέναντι στις προκλήσεις και να την κάνουν να ξεχωρίσει στους καταναλωτές.

SALON BUSINESS SUCCESS από τη L’Oréal Professional Products

Με το Salon Business Success, μέσα σε 7 sessions, σε λιγότερο από 2 μήνες, οι ιδιοκτήτες κομμωτηρίων θα μάθουν να θέτουν επιτυχημένους επιχειρηματικούς στόχους, να μετρούν και να αξιολογούν την επίδοση της επιχείρησης τους, να σχεδιάζουν ενέργειες προβολής στα social media και, τέλος, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την ομάδα του κομμωτηρίου.

«Σε μια εποχή όπου οι καταναλωτές βομβαρδίζονται με προτάσεις, ο κομμωτής έρχεται πλέον στο επίκεντρο ως απόλυτος σύμβουλος ομορφιάς και αυτό που τον διαφοροποιεί είναι η εξειδίκευση και η εμπειρία που προσφέρει στους καταναλωτές. Στη L’Oréal, oραματιζόμαστε ένα σύγχρονο κομμωτή, δημιουργικά δυνατό και επιχειρηματικα ακμαίο, που χρησιμοποιεί τη δύναμη του digital για να απογειώσει την τέχνη και την επιχειρησή του ακόμα πιο επιδραστικά. Για αυτό φροντίζουμε να του παρέχουμε όλα τα εφόδια -καλλιτεχνικά, τεχνικά και επιχειρηματικά – ώστε να αναπτύξει την εξειδίκευση του, να δυναμώσει και να προβάλλει ακόμα περισσότερο την επιχείρηση του», δηλώνει η Μαρία Κοράλη, Γενική Διευθύντρια L’Oréal Professional Products

Το πρόγραμμα αποτελείται από 7 εβδομαδιαία διαδραστικά σεμινάρια διάρκειας 30’-60’ το καθένα, τα οποία θα καλύπτουν διαφορετικές θεματικές ενότητες. Κάθε ενότητα θα συνοδεύεται από πρακτικά εργαλεία, που θα μπορούν να αξιοποιήσουν οι συμμετέχοντες ιδιοκτήτες κομμωτηρίων κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση των σεμιναρίων. Παράλληλα, μετά το τέλος του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα συνεχίσουν να λαμβάνουν επιχειρηματική υποστήριξη μέσα από αποκλειστικά lives στο Facebook και προσωπικές συναντήσεις με την εισηγήτρια του προγράμματος Κλειώ Ελευθεριάδη.

Έχοντας μια επιτυχή πορεία 25 ετών στο χώρο των επιχειρήσεων και της συμβουλευτικής στρατηγικής, η Κλειώ Ελευθεριάδη, Διευθύνουσα Σύμβουλος στην εταιρεία The Best Way Forward, θα μοιραστεί πολύτιμες γνώσεις, εργαλεία και στρατηγικές που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να έρθουν πιο κοντά στο επιχειρηματικό τους όραμα, βελτιώνοντας την απόδοση του κομμωτηρίου τους.

Το Salon Business Success θα είναι διαθέσιμο μέσα από την ACCESS, την εκπαιδευτική πλατφόρμα της L’Oréal Professional Products, για συγκεκριμένο αριθμό συμμετεχόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με σεμινάριο επικοινωνείτε με τον κ. Γιώργο Παπαδάκη,

e-mail: [email protected], τηλ. 210 6188632