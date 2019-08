Ξέχνα το νεσεσέρ με τα καλλυντικά στο σπίτι! Θα σου φανεί περίεργο αυτό που σου λεω αλλά όσο να πεις το καλοκαίρι δεν χρειάζεσαι τόσα καλλυντικά, έτσι δεν είναι; Το μόνο που πρέπει να φορέσεις είναι τα τρία παρακάτω, άλλωστε μιας και η επιδερμίδα σου θα είναι μαυρισμένη δώσε λίγη λάμψη, ένταση στο βλέμμα και το πιο αστραφτερό σου χαμόγελο!

Τόνισε τα μάτια

Λατρεύεις τις έντονες βλεφαρίδες με extreme όγκο; Για βλεφαρίδες πέρα από τα όρια που κερδίζουν εντυπώσεις και τραβούν

όλα τα βλέμματα, καλωσόρισε τη νέα μάσκαρα ΧΧL Carbon Black. Ακαταμάχητο βλέμμα με 1 κίνηση και βλεφαρίδες που ξεπερνούν κάθε προσδοκία.

Δώσε λάμψη στην επιδερμίδα

Καλοκαίρι χωρίς λάμψη δεν γίνεται! Γι’ αυτό και οι νέες σούπερ λαμπερές σταγόνες Sparkling Drops της MD Professionnel είναι αυτό που πάντα ήθελες για να γίνει ο σύμμαχος σου σε όλες τις βραδινές εμφανίσεις. Είναι το ιδανικό highlighter σε υγρή μορφή καθώς χαρίζει φωτεινή και λαμπερή εμφάνιση στην στιγμή! Για φυσικό αποτέλεσμα με διακριτική λάμψη ανάμειξε μερικές σταγόνες

στο foundation ή την ενυδατική σου ενώ από την άλλη αν θέλεις ένα πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα, εφάρμοσε ταμποναριστά μια σταγόνα απευθείας στην επιδερμίδα σας ως highlighter.

Και για το τέλος

Αφού λοιπόν τα έκανες όλα αυτά τότε μη ξεχάσεις να χρησιμοποιήσεις το νέο Fixing Spray all in οne της MD Professionnel. Θα γίνει ο απόλυτος σύμμαχος στο νεσεσέρ σας καθώς προσφέρει 3 επιλογές σε 1 προϊόν.

PRIME: Πριν από το μακιγιάζ για να ενυδατώσεις και να προετοιμάσεις την επιδερμίδα σου.

FIX: Μετά το μακιγιάζ για να διατηρηθεί αναλλοίωτο το look όλη μέρα.

REFRESH: Κατά την διάρκεια της μέρας για φρεσκάρισμα αφήνοντας μοναδική αίσθηση δροσιάς και βαθιάς ενυδάτωσης στο δέρμα.

H ελαφριά, διάφανη σύνθεση του εφαρμόζει ως ένα προστατευτικό φιλμ στο

δέρμα χαρίζοντας άμεση τόνωση και ευεξία στην στιγμή!