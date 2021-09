Ψηλές αλογοουρές, μονόχρωμα αξεσουάρ, παιχνιδιάρικες κορδέλες και boho braids ήταν λίγα μόνο από τα hair looks που κυριάρχησαν στις πασαρέλες της Νέας Υόρκης για τη σεζόν Άνοιξη-Καλοκαίρι ’22. Το TRESemmé, με τα επαγγελματικών προδιαγραφών προϊόντα του, αποτελεί επίσημο χορηγό της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης για περισσότερα από 10 χρόνια και έτσι βρέθηκε στην πρώτη γραμμή και πρωταγωνίστησε με μοναδικά hair looks που κέρδισαν τις εντυπώσεις!

Κοινός παρονομαστής σε όλα τα shows που παρακολουθήσαμε με το TRESemmé ήταν η μοναδικότητα, η διαφορετικότητα και η ανάδειξη του δικού μας αυθεντικού στυλ, ως η «δύναμη» που μας ξεχωρίζει και μας γεμίζει αυτοπεποίθηση! Όπως μοιράστηκε και η Justine Marjan, Global Stylist του TRESemmé, «αυτή τη σεζόν γιορτάζουμε την ατομικότητα μας και όσα μας κάνουν ξεχωριστούς. Ανακαλύπτουμε τη δική μας αισθητική και το προσωπικό μας στυλ. Κάτι που και εγώ η ίδια ανακαλύπτω από την αρχή!».

Η εμπειρία ξεκίνησε με το φαντασμαγορικό Show του La Quan Smith στην κορυφή του Empire State Building, που για πρώτη φορά άνοιξε τις πόρτες του για να υποδεχθεί sexy σύνολα, μοντέρνες πινελιές και μια ωδή στην ποικιλομορφία και την ενσωμάτωση κάθε σωματότυπου. Ψηλές αλογοουρές, ολόισιες χωρίστρες και styling στα baby hairs από τις Lead Hair Stylists του TRESemmé, έδωσαν έμπνευση σε όλες τις γυναίκες για να βρεθούν στην κορυφή του κόσμου, όπως και το εμβληματικό location του show! Hero product για να πετύχεις και εσύ τα baby hairs είναι η λακ Freeze Hold No 5 από το TRESemmé.

Συνεχίσαμε με το αγαπημένο brand του Hollywood alice + olivia και μια συλλογή λαμπερή, τολμηρή και πολύχρωμη! Για αυτό το show η Global Stylist του TRESemmé Justine Marjan, ήθελε να κάνει κάτι πραγματικά διασκεδαστικό. Έτσι, χρησιμοποίησε μονόχρωμα αξεσουάρ, παιχνιδιάρικες κορδέλες αλλά και eye–catching hair accessories, μία από τις top τάσεις της σεζόν μαζί με τις boho πλεξούδες, που έκλεψαν τα βλέμματα και… την καρδιά μας! Το μυστικό για extra texture στις πλεξούδες; Το Volumizing Day 2 Dry Shampoo που φρεσκάρει τα μαλλιά σου και ταυτόχρονα τους δίνει επιπλέον υφή και όγκο.

Για το επόμενο show, δώσαμε «virtually» το παρόν στο ατμοσφαιρικό show του Joseph Altuzarra, που φέτος έκανε ένα θριαμβευτικό comeback στη Νέα Υόρκη μετά από τέσσερα χρόνια. Ο σχεδιαστής παρουσίασε εντυπωσιακά bohemian looks με tie dye και πλεκτά σύνολα, συνδυάζοντας πιο καθημερινά outfits με μαγικές, χειροποίητες πινελιές. Την ονειρική συλλογή ολοκλήρωσαν τα boho chic χτενίσματα, που δημιούργησε η ομάδα του TRESemmé, με μαλλιά γεμάτα υφή και braids. Για όγκο και ένα messy αποτέλεσμα, χρησιμοποίησε τον αφρό Volume and Lift από το TRESemmé.

Η εμπειρία μας ολοκληρώθηκε με το show από το fashion brand STAUD, όπου είδαμε μια συλλογή γεμάτη χρώματα, αέρινα σύνολα και παιχνιδιάρικες υφές που μας μετέφερε μοναδικά summer vibes! Έμπνευση για τα hair looks ήταν οι καλοκαιρινές διακοπές, η χαλαρή ατμόσφαιρα αλλά και η μοναδικότητα των μαλλιών κάθε μοντέλου, με φυσικές υφές και simple looks που δεν χρειάζονται πολλή προετοιμασία! Το TRESemmé Keratin Smooth Oil είναι το go to product για λάμψη και έλεγχο του φριζαρίσματος για ανάλαφρα looks.

Με έμπνευση όλα όσα είδαμε στη Νέα Υόρκη ξεκινάμε τη νέα σεζόν με διάθεσή να πειραματιστούμε με τα τελευταία hair trends και να αναδείξουμε το δικό μας στυλ! Σύμμαχός μας φυσικά το TRESemmé με την ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων περιποίησης μαλλιών και styling, που καλύπτει κάθε μας ανάγκη!