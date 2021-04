Το χαρακτηριστικό ροζ χρώμα μας, δεν είναι απλά ένα χρώμα για την Essence: σηματοδοτεί την υπερηφάνεια, τη διαφορετικότητα, το πάθος και τα μεγάλα όνειρα. Έτσι, την άνοιξη του 2021, λανσάρει μια καμπάνια που, μεταξύ άλλων, ενθαρρύνει την αποδοχή και αποδοκιμάζει τον εκφοβισμό. Γι’αυτό, αυτήν την άνοιξη φοράμε ροζ περήφανα και δυνατά για να δηλώσουμε συμβολικά την αποστροφή μας σε πρακτικές σχολικού, διαδικτυακού, εργασιακού κ.ά εκφοβισμού.

Την εποχή των social media, η εικόνα των άλλων μπορεί να δημιουργήσει ανασφάλεια. Για πολλά νεαρά κορίτσια και αγόρια συχνά η ζωή των άλλων δείχνει πολύ πιο λαμπερή. Έτσι, συγκρίνουν τις ζωές τους και την εμφάνισή τους με ανθρώπους που συνήθως γνωρίζουν μόνο μέσα από το Instagram ή το TikTok. Όμως, η διαφορετικότητα και η αυτοαποδοχή είναι σημαντικές και βασικές αξίες στην κοινωνία μας.

«ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΔΥΝΑΤΟΙ. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΡΟΖ.»

Η υπέροχη καμπάνια της Essence BE ROUD. BE POWERFUL. BE PINK. έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο και παράλληλα ενθαρρύνει τον σεβασμό για τους άλλους ανθρώπους, ειδικά στους νέους.

Για να πετύχει τον σκοπό αυτόν, υποστηρίζει με δωρεές κορυφαίους Οργανισμούς, μεταξύ άλλων στη Γερμανία, την Ελβετία και την Ιταλία, που έχουν δεσμευτεί να αντιμετωπίσουν και να αποτρέψουν τον εκφοβισμό (διαβάστε περισσότερα σχετικά με αυτό στο essence.eu .). Η δωρεά θα χρησιμοποιηθεί τόσο για την εκπαίδευση κατά του εκφοβισμού όσο και για την υποστήριξη των θυμάτων του εκφοβισμού.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας, τα προϊόντα της Συλλεκτικής Σειράς “#pinkandproud” στοχεύουν να μεταφέρουν αυτό το μήνυμα στο μακιγιάζ και το στιλ, ενθαρρύνοντας τα κορίτσια και τα αγόρια να γιορτάσουν τον εαυτό τους και να είναι υπερήφανα για την ατομικότητά τους. Η Συλλεκτική Σειρά θα είναι διαθέσιμη από τον Απρίλιο του 2021.

Εκτός από ένα δυνατό μήνυμα πίσω τους, τα καλλυντικά προϊόντα της ροζ σειράς έχουν cute σχεδιασμό. Τα θέλουμε όλα. Επίσης, δεν είναι απλά επανακυκλοφορίες σε ροζ χρώμα, αλλά ξεχωριστά, νέα προϊόντα που δεν θέλουμε να λείψουν από το νεσεσέρ μας. Ακόμη, έρχονται με δυνατά μηνύματα για να τονώσουν την αυτοεκτίμησή μας και να μας θυμίζουν ότι είμαστε ξεχωριστά και υπέροχα άτομα.

Η συλλεκτική ροζ σειρά της Essence #pinkandproud κατά του εκφοβισμού

POWERFUL lash princess curl & volume mascara

YOU ARE POWERFUL

Η αγαπημένη μας μάσκαρα, τώρα σε ροζ χρώμα και ανανεωμένη σύνθεση. Ενδιαφέρον, προσοχή, στοργή – τα πάντα φαίνονται στα μάτια. Η POWERFUL lash princess curl & volume mascara δημιουργεί το τέλειο σκηνικό για αυτό.

Δίνει στις βλεφαρίδες ένα βαθύ μαύρο χρώμα και τους παρέχει πυκνό όγκο και μια μοναδική μπούκλα. Είτε για το πρώτο ραντεβού ή μια σημαντική διάλεξη – με αυτή τη μάσκαρα οι δυναμικές βλεφαρίδες και μια εμφάνιση με αυτοπεποίθηση είναι εγγυημένες.

OUTSTANDING body highlighter spray

YOU ARE OUTSTANDING

Η απαλή μυρωδιά του ροδάκινου, μια διακριτική λάμψη – και ένα απίστευτο αποτέλεσμα! Το σπρέι highlighter για το σώμα αντανακλά την εσωτερική μας δύναμη με κομψές, ιριδίζουσες χρωστικές.

Δημιουργεί μια ακαταμάχητη λάμψη στο σώμα και είναι το απόλυτο must-have για λαμπερές ανοιξιάτικες εμφανίσεις και μια πανέμορφη καλοκαιρινή επιδερμίδα.

STRONG soapy brow styler

YOU ARE STRONG

Για φρύδια που ξεχωρίζουν και κάνουν μια ισχυρή δήλωση! Με το STRONG soapy brow styler, κάθε look φρυδιών γίνεται πραγματικότητα – από φυσικά λεπτά φρύδια έως θαμνώδη.

Η διάφανη υφή σαπουνιού είναι ιδανική για το styling των φρυδιών, ενώ παράλληλα τα κρατά στη θέση τους. Απλώς υγράνετε το μίνι βουρτσάκι φρυδιών με ένα ενυδατικό ή σταθεροποιητικό σπρέι, τοποθετήστε λίγο προϊόν και διαμορφώστε τα φρύδια σας στο επιθυμητό σας στιλ.

WONDERFUL baked blushlighter

YOU ARE WONDERFUL

Απλά να είστε ο εαυτός σας – όλοι οι άλλοι είναι ήδη πιασμένοι. Είμαστε όλοι όμορφοι – μέσα και έξω – και θα θέλαμε να γιορτάσουμε και να αναδείξουμε αυτή την ομορφιά. Το baked blushlighter συνδυάζει ρουζ και highlighter σε ένα προϊόν. Η εξαιρετικά μαλακή, ψημένη υφή περιέχει χρωστικές που αντανακλούν το φως και συνδυάζουν μια ροζ πινελιά χρώματος με μια μοναδική λάμψη. Είναι υπέροχο!

BRAVE nail polish

YOU ARE BRAVE

Με αυτό το ημι-ματ, υψηλής κάλυψης βερνίκι νυχιών, μπορούμε να είμαστε ο εαυτός μας από την κορυφή μέχρι τα νύχια! Το έντονο, φωτεινό φούξια χρώμα δεν είναι μόνο “το κερασάκι στην τούρτα” για κάθε εμφάνιση, αλλά η απόλυτη δόση ενδυνάμωσης. Αντιπροσωπεύει το θάρρος, ενσαρκώνει την αυτοπεποίθηση και φωνάζει σε όλο τον κόσμο: “Εδώ είμαι – και μόλις άρχισα!”

NOT SORRY glitter lipstick

DON’T BE SORRY!

Ροζ είναι το χρώμα της επιλογής μας – και βάζουμε λίγο ακόμη και στα χείλη! Αυτό το κραγιόν εξαιρετικής κάλυψης και απόδοσης χαρίζει ένα μεταλλικό φινίρισμα με glitter. Είναι μακράς διαρκείας, ευχάριστο στα χείλη και κάνει τη διαφορά.

Και ένα πράγμα είναι σίγουρο: όπου και να είμαστε – με μια περήφανη στάση και χάρη στο κραγιόν, όλοι θα ακούσουν τι λέμε… και τι εννοούμε!

UNSTOPPABLE scrunchie & hairclips

YOU ARE UNSTOPPABLE

Αγαπάμε να πειραματιζόμαστε με την εμφάνισή μας και να δοκιμάζουμε συνεχώς νέα στιλ – όχι μόνο με το μακιγιάζ μας, αλλά και με τα μαλλιά μας. Ένα πράγμα είναι σίγουρο: μια “καλή ημέρα στα μαλλιά μας” δημιουργεί αμέσως μια εμφάνιση γεμάτη αυτοπεποίθηση.

Τα scrunchie σε ματ σατέν εμφάνιση και τα δύο ροζ κλιπ μαλλιών σε μαρμάρινη εμφάνιση είναι τα απόλυτα αξεσουάρ μαλλιών και είναι σίγουρο ότι θα κάνουν κάθε στιλ μοναδικό.

Εκτός από τα προϊόντα, θα υπάρχουν δωρεάν αυτοκόλλητα στα ράφια ομορφιάς της essence για εσάς ή τους φίλους σας – σαν ένα καθημερινό κίνητρο και μια μικρή υπενθύμιση της εσωτερικής σας δύναμης.