Μπορεί να βγαίνουμε μόνο για τα απαραίτητα και για έναν περίπατο, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να είμαστε περιποιημένες και όμορφες και τότε! Γι’ αυτό, σας προτείνουμε πως να κάνετε το τέλειο ανοιξιάτικο μακιγιάζ με λίγα μόνο βήματα και συμβατό με το… lockdown! Φυσικά, επειδή συνεχίζουμε να φοράμε ανελλιπώς την μάσκα μας, θα επικεντρωθούμε στο πάνω μέρος του προσώπου μας, με έμφαση στο βλέμμα. Δεν έχει νόημα να φορέσουμε κραγιόν, καθώς από την τριβή με την μάσκα μας θα μουντζουρωθεί.

Το τέλειο ανοιξιάτικο μακιγιάζ – ακόμη και με lockdown

Μάτια

Πριν αρχίσουμε το μακιγιάζ μας, θέλουμε να σιγουρευτούμε ότι δουλεύουμε σε καλό «καμβά». Για παράδειγμα, εάν έχουμε πρησμένα μάτια, όσο concealer και να βάλουμε, δεν θα δείξει καλό. Μία λύση είναι να χρησιμοποιήσουμε ορούς όπως το Depuff Serum της σειράς HELLO, GOOD STUFF! της Essence.

Η ενυδατική του φόρμουλα με υαλουρονικό οξύ, καφεΐνη, χυμό αγγουριού και vegan υποκατάστατο κολλαγόνου, είναι μια ώθηση αφύπνισης για τα κουρασμένα μάτια. Απλώστε λίγο ορό κάτω από τα μάτια για μία τέλεια φρέσκια εμφάνιση.

Ξεκινάμε με το βλέμμα μας, το οποίο πρέπει να μαγνητίζει, ακόμη και με την μάσκα. Επειδή με μία απλή μάσκαρα δεν θα φαίνεται η διαφορά στο μακιγιάζ μας, καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε και κάποια σκιά ματιών. Επειδή δεν θέλουμε υπερβολές, μία εξαιρετική ιδέα είναι να χρησιμοποιήσουμε nude αποχρώσεις με μεταλλιζέ, ωστόσο, υφή. Η διαδικασία; Πολύ απλή. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι περίτεχνο. Απλά τοποθετούμε την σκιά κατά μήκους του κινητού βλεφάρου με τον παράμεσό μας (ασκεί ακριβώς όση πίεση χρειαζόμαστε για την τέλεια εφαρμογή σκιάς) ή με ένα πινέλο. Για τέλειο φινίρισμα, «σβήστε» με ένα πινέλο βουτηγμένο σε μία από τις ματ σκιές. Εάν θέλετε την μέγιστη ένταση στο βλέφαρο, χρησιμοποιήστε την κυπαρισσί σκιά της παλέτας.

Εμείς χρησιμοποιήσαμε την Out in the wild «Don’t stop beleafing» eyeshadow palette της Essence από την νέα σειρά της Άνοιξη/Καλοκαίρι 2021. Εμπνευσμένη από τα χρώματα του φυλλώδους δάσους διαθέτει από ματ μέχρι μεταλλικά φινιρίσματα. Περιέχει 12 αποχρώσεις που προσφέρουν τα τέλεια χρώματα για το μακιγιάζ στα μάτια – για λουλουδένιο ή φυσικό look.

Για να δείχνουν ξεκούραστα τα μάτια, φωτισμένο το βλέμμα αλλά και για να καλύψουμε τυχόν σκιά που μπορεί να έπεσε από κάτω, εφαρμόζουμε concealer. Και όχι κάποιο τυχαίο, μα το πολυτάλαντο προϊόν ομορφιάς για μια αψεγάδιαστη επιδερμίδα: το SKIN LOVIN ‘CONCEALER της Essence. Κρύβει εύκολα κηλίδες και κοκκινίλες.

Είναι ελαφρύ και η μη φαγεσωρογόνος (δεν δημιουργεί ακμή) σύστασή του είναι μόλις αισθητή και θρέφει το δέρμα με ενυδατική αλόη βέρα. Το κονσίλερ μπορεί να κτιστεί σε στρώσεις για μεσαία έως υψηλή κάλυψη.

Τελειώνουμε με λίγη μάσκαρα!

Έχετε προσέξει ότι τώρα με την μάσκα, οι βλεφαρίδες μας «βρέχονται» από τους υδρατμούς που σχηματίζει η αναπνοή μας και μουντζουρωνόμαστε; Υπάρχει λύση και για αυτό και ακούει στο όνομα: αδιάβροχη μάσκαρα.

Εμείς, επιλέγουμε την μάσκαρα της essence με τις μεγαλύτερες πωλήσεις, την I love extreme crazy volume mascara, είναι τώρα διαθέσιμη και σε ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ εκδοχή. Χάρη στο ιδιαίτερα μεγάλο βουρτσάκι, η κρεμώδης υφή της με το εξαιρετικά μαύρο χρώμα, καλύπτει κάθε βλεφαρίδα και χαρίζει

μέγιστο όγκο με μία μόνο εφαρμογή.

Δεν την φοβόμαστε, εφαρμόζουμε κοντά στις βλεφαρίδες μας, κουνώντας ελαφρά το βουρτσάκι οριζοντίως. Για πιο έντονο βλέμμα, βάφουμε και τις κάτω βλεφαρίδες μας.

Χείλη

Ακόμη και εάν φοράμε την μάσκα μας, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε τα χείλη μας να είναι περιποιημένα. Αντί για κραγιόν, μολύβι και lip gloss, εφαρμόζουμε μόνο το lip serum μας. Έτσι, εάν κατεβάσουμε την μάσκα μας για να πιούμε τον καφέ μας, τα χείλη μας θα είναι ενυδατωμένα και ζουμερά.

Η αγαπημένα μας φροντίδα χειλιών είναι το Lip Care Booster lip serum της Essence που μυρίζει ροδάκινο χάρη στο 100% έλαιο ροδάκινου που περιέχει. Ενυδατώνει και θρέφει τα χείλη για ένα εντυπωσιακό, λαμπερό χαμόγελο.

Νύχια

Το αγαπημένο μας beauty salon είναι ακόμη κλειστό και η τεχνίτρια μας ακόμη σε αναστολή. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι θα είναι περιποιημένα και όμορφα τα νύχια μας. Με τα pretty fast βερνίκια νυχιών της Essence μπορούμε να ανανεώσουμε το μανικιούρ μας μόλις σε 1 λεπτό. 20 δευτερόλεπτα η εφαρμογή και άλλα 40 να στεγνώσει αυτό το express drying μανώ. Υπάρχει πιο ανοιξιάτικο χρώμα από το φούξια; Όχι!

Tip: Μην φυσάτε τα νύχια σας για να στεγνώσουν πιο γρήγορα. Το πάνω μέρος φαινομενικά στεγνώνει, ενώ το εσωτερικό παραμένει νωπό. Απλά αφήστε τα να πάρουν τον χρόνο τους και αποφύγετε να πιάνετε αντικείμενα για να μην τα χαλάσετε.

Τόσο απλό και τόσο εύκολο να είμαστε όμορφες και περιποιημένες ακόμη και με lockdown!

Βρες όλα τα προιόντα στην νέα σειρά της Essence Άνοιξη/Καλοκαίρι 2021