Αν υπάρχει ένα στιλ που ταιριάζει απόλυτα με το καλοκαίρι, αυτό είναι το boho chic. Αέρινα υφάσματα, γήινες αποχρώσεις, φυσικά υλικά και μια ανεπιτήδευτη κομψότητα κάνουν αυτό το look ιδανικό για την παραλία. Είσαι έτοιμη να γίνεις η boho θεά του καλοκαιριού; Διάβασε παρακάτω πώς θα το πετύχεις!

Το απόλυτο boho beachwear

Ξεκίνα από το βασικό… το μαγιό. Επίλεξε ένα με φλοράλ, tribal ή tie-dye μοτίβα. Τα crochet bikinis είναι must για το boho look, όπως και τα ολόσωμα με βαθιά ντεκολτέ ή ανοιχτή πλάτη.

Πάνω από το μαγιό, πρόσθεσε ένα κιμονό με κεντητές λεπτομέρειες ή ένα αέρινο καφτάνι. Αν προτιμάς κάτι πιο μίνιμαλ, διάλεξε ένα λευκό λινό πουκάμισο και φόρεσέ το ανοιχτό, σαν ελαφρύ παρεό.

Τα αξεσουάρ κάνουν τη διαφορά

Το boho chic στιλ δεν νοείται χωρίς τα σωστά αξεσουάρ. Ένα μεγάλο ψάθινο καπέλο, στρογγυλά γυαλιά ηλίου και σκουλαρίκια με κοχύλια ή φτερά είναι must. Τα πολλά βραχιόλια στα χέρια, τα layering κολιέ και οι ankle bracelets συμπληρώνουν το vibe. Για τσάντα, διάλεξε μία χειροποίητη ψάθινη ή με μακραμέ λεπτομέρειες.

Μαλλιά και μακιγιάζ, φυσικά και ανέμελα

Άσε τα μαλλιά σου φυσικά, με ελαφρύ κυματισμό ή πλεξούδες. Ένα στεφάνι με λουλούδια ή ένα μαντήλι δεμένο σαν κορδέλα θα απογειώσει το look σου.

Στο μακιγιάζ, λιγότερο είναι περισσότερο. Επίλεξε μια αντηλιακή με χρώμα, λίγο bronzer για sunkissed όψη, μάσκαρα και lip balm με ροζ ή κοραλλί απόχρωση. Και φυσικά, μην ξεχνάς το αντηλιακό σου!

Το boho mood είναι τρόπος ζωής

Boho δεν σημαίνει μόνο ρούχα – σημαίνει ελευθερία, ανεμελιά και σύνδεση με τη φύση. Επέλεξε μουσική με tribal ή ethnic ρυθμούς, πάρε μαζί σου ένα βιβλίο, χαλάρωσε κάτω από την ομπρέλα και απόλαυσε τη στιγμή.

Με λίγα λόγια, το boho chic στην παραλία είναι κάτι παραπάνω από τάση – είναι έκφραση καλοκαιρινής ανεμελιάς και θηλυκότητας. Φόρεσέ το με αυτοπεποίθηση και ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου!