Challenge Accepted: Πάρε μέρος στην πιο ανατρεπτική καμπάνια δημιουργώντας τα δικά σου makeup looks

Η γνωστή εταιρεία M· A·C πρόσφατα παρουσίασε τη νέα της καμπάνια Challenge Accepted, μέσω της οποίας προσκαλεί το κοινό να δοκιμάσει τα προϊόντα της εταιρείας, να τα τεστάρει και να ανακαλύψει την απίστευτα σταθερή απόδοσή τους.

Cher και Saweetie τα πρόσωπα της καμπάνιας

Δύο εμβληματικές προσωπικότητες ηγούνται το Challenge. Πρόκειται για τη θρυλική Cher και την ανατρεπτική Saweetie, δύο superstars που καταφέρνουν να ξεχωρίζουν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο όπως ακριβώς κάνουν και τα προϊόντα του brand. Βασικό χαρακτηριστικό και των δύο είναι πως ποτέ δε συμβιβάζονται. Δε φοβούνται να αμφισβητήσουν τα δεδομένα, είναι δύο καλλιτέχνιδες που καθρεφτίζουν τη δέσμευσή του brand να δημιουργεί best-in-class προϊόντα μακιγιάζ. Ενδυναμώνουν κάθε μέλος της κοινότητας τους και δουλεύουν τόσο σκληρά, όσο και η M· A·C.



Cher: “ΔΕ ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΗ ΛΕΞΗ ΟΧΙ”

«Ήμουν πάντα η Cher, αλλά δεν είχα την πολυτέλεια του makeup, της περιποίησης των μαλλιών αλλά και των κουστουμιών στην ηλικία των 4. Επίσης, έτρεχα χωρίς ρούχα στο σπίτι τραγουδώντας με τη βοήθεια της χτένας της μητέρας μου. Ήμουν πάντα επίμονη. Αργότερα η επιμονή μου έγινε ο οδηγός μου. ΔΕ ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΗ ΛΕΞΗ ‘ΟΧΙ’ ….ότι κι αν γινόταν ποτέ δε το έβαζα κάτω. Δεν επέτρεπα στον εαυτό μου να τον επηρεάζει η γνώμη του κόσμου. Έπαιρνα ρίσκα….γιατί τι άλλο θα μπορούσα να κάνω; Ήμουν σαν ένα συγκρουόμενο αμάξι: μόλις χτυπούσα σε τοίχο απλά έκανα πίσω και άλλαζα κατεύθυνση. Έλεγα πάντα ναι στις νέες προκλήσεις.

«Πάντα μου άρεσε να βάζω υψηλούς στόχους και να τους καταφέρνω» αναφέρει η Saweetie. «Το να αποτελείς σύμβολο για έμενα σημαίνει να σκέφτεσαι outside of the box και να βγαίνεις από το comfort zone και για αυτό η συγκεκριμένη καμπάνια με αντιπροσωπεύει απόλυτα. Αποτελεί τεράστια τιμή για εμένα να συνεργάζομαι με μία θρυλική τραγουδίστρια σαν τη Cher και ένα brand σαν τη M·A·C που πάντα λάτρευα να χρησιμοποιώ, ήταν το τέλειο fit» Η Saweetie συνεχίζει λέγοντας « Το M·A·C Lipglass ήταν πάντα το αγαπημένο μου go-to προϊόν, το χρησιμοποιώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Η αριστοκρατική ενέργεια της Cher είναι τόσο μεταδοτική και το να είμαι δίπλα της, αποτελεί μία αξέχαστη εμπειρία

H πρόκληση βρίσκεται στην καρδιά της M·A·C. Το brand τολμά να αμφισβητεί το status quo, αψηφά τους κοινωνικούς κανόνες και πάντα δημιουργεί προϊόντα με μοναδικά χαρακτηριστικά, δίνοντας προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια, από τη γκάμα των αποχρώσεων μέχρι την απόδοση και τα effects τους. Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε η M·A·C το 1984, πάντα είχε το όραμα να δημιουργεί προϊόντα υψηλής απόδοσης που είναι κατάλληλα όχι μόνο την κοινότητα των makeup artist αλλά και για όλες τις ηλικίες, τις φυλές και τα φύλα. Αυτή η πρόκληση είναι πιο αληθινή από ποτέ. Με όποιον τρόπο επιθυμείς να εκφράζεσαι, όποιος κι αν είσαι ή θες να γίνεις, η M·A·C υποστηρίζει την αυθεντικότητα και σε προσκαλεί να γιορτάσεις την ατομικότητα σου μέσω του μακιγιάζ.

ΕΙΣΤΕ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΕΝΑ CHALLENGE?

Δείξε τα makeup looks που μπορείς να δημιουργήσεις με τα προϊόντα της M·A· C, συμμετέχοντας στη καμπάνια και χρησιμοποιώντας το hashtag #MACChallengeAccepted.

