Τα Χριστούγεννα είναι εκείνη η στιγμή του χρόνου που τα φώτα τρεμοπαίζουν, τα κεριά ανάβουν και όλα γύρω σου αποκτούν μια πιο μαγική χροιά. Για αυτό και ανυπομονούμε να φτάσουν! Είναι η εποχή της ζεστασιάς, των μικρών πράξεων αγάπης και φυσικά… των λαμπερών δώρων που φέρνουν φωτεινά χαμόγελα. Αν ψάχνεις λοιπόν πώς να «ντύσεις» τη φετινή γιορτινή σου διάθεση με ομορφιά και φροντίδα, οι συλλογές παρακάτω έχουν ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι.

The Body Shop — τυλιγμένα με αγάπη

Αυτά τα Χριστούγεννα, η The Body Shop σου χαρίζει όλη τη μαγεία της εποχής μέσα από τη συλλογή Wrapped in Love, που έχει σχεδιαστεί για να “αγκαλιάσει” τις αισθήσεις σου. Από το γλυκό Caramel Cuddle μέχρι το φρουτώδες Cranberry Crush και το λαμπερό Sugarplum Passion, κάθε σειρά μυρίζει… Χριστούγεννα! Παράλληλα, οι χειροποίητες συσκευασίες από ανακυκλωμένα υλικά, στο πλαίσιο του προγράμματος Δίκαιο Εμπόριο με Κοινότητες, κάνουν κάθε δώρο μια πράξη αγάπης — για τον άνθρωπο και τον πλανήτη.

Filorga — επιστήμη κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Η Filorga φέρνει την πολυτέλεια της αισθητικής ιατρικής στα πιο elegant Christmas boxes. Από το XMAS Set Lift για σύσφιξη και αναδόμηση, μέχρι το Time-Filler Protocol που αντιμετωπίζει κάθε τύπο ρυτίδας, κάθε σετ είναι σαν ένα premium spa κρυμμένο μέσα σε ένα κουτί. Είναι το δώρο που χαρίζει στην επιδερμίδα σου τη φροντίδα που αξίζει — επιστημονικά, στοχευμένα, με το εκλεπτυσμένο άγγιγμα της Filorga.

Sisley x Luke Edward Hall — chic Χριστούγεννα με παριζιάνικο αέρα

Η Sisley συνεργάζεται με τον βρετανό καλλιτέχνη Luke Edward Hall και παρουσιάζει μια holiday campaign που μοιάζει να ξεπήδησε από θεατρική σκηνή στο Παρίσι. Το εμβληματικό Eau du Soir Limited Edition αποκτά συλλεκτικό design, ενώ το Advent Calendar 2025 μετατρέπεται σε έργο τέχνης γεμάτο χρώμα, χαρακτήρα και… άρωμα πολυτέλειας. Ένα δώρο που μοιάζει περισσότερο με εμπειρία παρά με αντικείμενο.

essence — το μικρό θαύμα των Χριστουγέννων

Η essence ξέρει να κάνει κάθε μέρα λίγο πιο γιορτινή. Το little X-MAS WONDER Advent Calendar κρύβει πίσω από κάθε πορτάκι 24 beauty εκπλήξεις — από lip balms μέχρι mini mascaras και blushes — όλα σε limited edition. Ιδανικό για να ξεκινήσεις κάθε πρωί του Δεκέμβρη με μια δόση χαράς και glitter! Αν αγαπάς τα πολύχρωμα, παιχνιδιάρικα δώρα, αυτό θα γίνει το δικό σου must.

Φέτος, τύλιξε την ομορφιά μέσα σε κουτιά που κρύβουν φροντίδα, φαντασία και λίγο… παραμύθι. Από τα βιώσιμα δώρα της The Body Shop έως τα premium πρωτόκολλα της Filorga, τη συλλεκτική τέχνη της Sisley και τη χαρούμενη ενέργεια της essence, η λέξη-κλειδί για τις γιορτές είναι μία, Χριστουγεννιάτικα δώρα ομορφιάς!