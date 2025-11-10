Στον πολύβουο κόσμο του Instagram, όπου οι τάσεις αλλάζουν πιο γρήγορα κι από τα φίλτρα στις φωτογραφίες, ένα προφίλ έχει καταφέρει να τραβήξει όλα τα βλέμματα, και μάλιστα δεν είναι άνθρωπος. Η Samantha, γνωστή στους εκατομμύρια followers της ως @afghanhoundinthecity, είναι μια τετράποδη fashionista που έχει κλέψει την παράσταση με το αβίαστα chic στυλ της. Με το μεταξένιο της τρίχωμα να κυματίζει σαν designer παλτό και το βλέμμα της να θυμίζει runway attitude, η Samantha μετατρέπει κάθε βόλτα στους δρόμους του Λονδίνου σε editorial υψηλής ραπτικής.

Η παριζιάνικη φινέτσα συναντά το βρετανικό cool

Το στυλ της Samantha μοιάζει να ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στη διαχρονική κομψότητα του Παρισιού και το ανεπιτήδευτο λονδρέζικο chic. Φορά oversized trench coats, μεταξωτά φουλάρια, custom-made παπουτσάκια και γυαλιά που θα τα ζήλευε κάθε fashion editor. Κάθε της ανάρτηση μοιάζει με σκηνή από καμπάνια μόδας, και όχι τυχαία. Οι φωτογραφίες της συγκεντρώνουν χιλιάδες likes, με σχόλια από σχεδιαστές, influencers και θαυμαστές που δεν μπορούν να αντισταθούν στο «hound glamour» της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Samantha, Afghan Hound in the City (@afghanhoundinthecity)

Από pet σε fashion icon

Η Samantha δεν είναι απλώς ένα σκυλί με ωραίο τρίχωμα. Είναι μια influencer πρώτης γραμμής, με συνεργασίες που θα ζήλευαν πολλοί άνθρωποι του χώρου. Στο bio της θα διαβάσεις ότι έχει δουλέψει με brands μόδας, τεχνολογίας και lifestyle, ενώ έχει υπάρξει «μούσα» για οίκους όπως Tommy Hilfiger, Jimmy Choo και Ralph Lauren. Οι φωτογραφίσεις της μοιάζουν με editorial περιοδικού, και οι συνεργασίες της εκτείνονται από luxury προϊόντα μέχρι καμπάνιες για ταξιδιωτικούς προορισμούς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Samantha, Afghan Hound in the City (@afghanhoundinthecity)

Η νέα εποχή της μόδας

Με το αψεγάδιαστο παρουσιαστικό της και την απίστευτη αίσθηση στυλ, η Samantha έχει αποδείξει πως η μόδα πλέον δεν έχει όρια. Είναι παιχνιδιάρικη, αριστοκρατική και ταυτόχρονα απρόβλεπτη, όπως ακριβώς και η ίδια. Αντιπροσωπεύει τη νέα, πιο δημιουργική και inclusive πλευρά του fashion κόσμου, εκεί όπου η φινέτσα δεν είναι προνόμιο μόνο των ανθρώπων.