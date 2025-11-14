Υπάρχουν στιγμές που μια νέα τάση εμφανίζεται τόσο ξαφνικά, που σε κάνει να αναρωτιέσαι πώς στο καλό ντυνόσουν μέχρι χθες. Αυτό το συναίσθημα το ξέρεις, ένας μικρός πανικός, μια μικρή ανυπομονησία και μια τεράστια ανάγκη να δεις εδώ και τώρα τι συμβαίνει. Ε, λοιπόν, μια συλλογή μόλις κυκλοφόρησε και οι fashion editors έχουν ήδη αρχίσει να μιλάνε με ενθουσιασμό, για τα πιο άνετα και στυλάτα παπο΄τσια της σεζόν που θα αναβαθμίσουν κάθε μας look. Έτσι έρχεται η αποκάλυψη της Mairiboo for Envie Tap Twice.

Tap Twice για να μπεις στο mood

Προφανώς, η συλλογή που παρουσίασε η Μαίρη Συνατσάκη φέρνει μαζί της μια φρέσκια, παιχνιδιάρικη διάθεση και στο προτείνει ξεκάθαρα, κάνε διπλό tap αν σου αρέσει αυτό που βλέπεις. Η αλήθεια; Δεν θα μείνεις στο ένα. Από τα πρώτα κιόλας σχέδια καταλαβαίνεις πως είναι μια σειρά που παίζει ανάμεσα στην άνεση και την κομψότητα, χωρίς καμία προσπάθεια να το κρύψει.

Οι μπότες που ορίζουν τον χειμώνα

Κανένας χειμώνας δεν έχει ταυτότητα χωρίς ένα bold ζευγάρι μπότες. Στη συλλογή θα βρεις επιλογές που κινούνται από πιο κομψές γραμμές μέχρι πιο δυναμικά σχέδια, ακολουθώντας τις τάσεις της εποχής με τρόπο φυσικό. Τα RUN THE SHOW σου δίνουν ύψος και attitude, ενώ τα LITTLE POCKET BOOTS κάνουν τη μέρα σου πιο εύκολη χωρίς να χάνεις στυλ. Αν θες να δεις περισσότερα, μπες εδώ: EnvieShoes.gr. Επίσης, μπορείς να χαζέψεις το concept στο Instagram της Envie, γιατί πραγματικά έχει πλάκα ο τρόπος που το έχουν στημένο.

Μπαλαρίνες, loafers και οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά

Παράλληλα, η συλλογή δεν μένει μόνο στα δυνατά κομμάτια. Δίνει χώρο και σε πιο καθημερινά παπούτσια, όπως loafers και μπαλαρίνες, που φέτος κάνουν μεγάλο comeback. Τα DOS & DOTS και UPTOWN GIRL έχουν αυτό το ξεχωριστό twist που σε κάνει να μη θες να τα βγάλεις από πάνω σου. Ξέρεις, εκείνο το “θα τα φορέσω άλλη μία μέρα, δεν πειράζει”.

Αν έπρεπε να το πω απλά, θα σου έλεγα πως η Mairiboo for Envie Tap Twice είναι η συλλογή που δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει, απλά το κάνει. Συνδυάζει πρακτικότητα, χαρακτήρα και μια δόση παιχνιδιού που χρειαζόμαστε όλοι στον χειμώνα μας. Και ναι, στο τέλος θα κάνεις κι εσύ tap twice. Το βλέπω να έρχεται!