Είμαστε σε διακοπές, αλλά η λέξη και μόνο φέρνει στο μυαλό εικόνες χαλάρωσης, ανεμελιάς, ήλιου, θάλασσας ή βουνού. Τις περιμένουμε όλο τον χρόνο, τις ονειρευόμαστε και συχνά βασίζουμε σε αυτές την ελπίδα μας για αναζωογόνηση. Όμως, αν το σκεφτούμε καλά, πραγματικά ξεκουραζόμαστε στις διακοπές ή απλώς αλλάζουμε τη ρουτίνα μας με μια άλλη, εξίσου πιεστική;

Στην ιδανική περίπτωση, οι διακοπές μάς προσφέρουν μια ευκαιρία να αποσυνδεθούμε από την καθημερινότητα, να μειώσουμε το στρες και να επαναφορτίσουμε τις μπαταρίες μας. Αυτό περιλαμβάνει συχνά περισσότερο ύπνο, πιο χαλαρούς ρυθμούς, δραστηριότητες που μας ευχαριστούν και λιγότερες υποχρεώσεις. Ξαπλώνουμε στην παραλία, διαβάζουμε ένα βιβλίο, απολαμβάνουμε τοπικές γεύσεις, εξερευνούμε νέα μέρη. Όλα αυτά ακούγονται υπέροχα και σίγουρα έχουν τη δυνατότητά να μας προσφέρουν στιγμές ευτυχίας και χαλάρωσης.

Ωστόσο, η πραγματικότητα πολλές φορές απέχει από αυτή την ειδυλλιακή εικόνα. Για πολλούς από εμάς, οι διακοπές μετατρέπονται σε μια νέα λίστα με “πρέπει”. Πρέπει να οργανώσουμε τα πάντα πριν φύγουμε, να κλείσουμε εισιτήρια και καταλύματα, να πακετάρουμε, να βεβαιωθούμε ότι όλα είναι εντάξει στη δουλειά ή στο σπίτι. Μόλις φτάσουμε στον προορισμό, ξεκινάει ένας άλλος αγώνας δρόμου. Πρέπει να δούμε όλα τα αξιοθέατα, να δοκιμάσουμε όλα τα εστιατόρια, να βγάλουμε τις τέλειες φωτογραφίες για τα social media, να συμμετάσχουμε σε όλες τις προγραμματισμένες δραστηριότητες. Ξαφνικά, η «ξεκούραση» μετατρέπεται σε ένα πιεστικό πρόγραμμα, γεμάτο με υποχρεώσεις που εμείς οι ίδιοι θέσαμε.

Επιπλέον, η τεχνολογία παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτή την «ψευδαίσθηση» της ξεκούρασης. Ακόμα και στις διακοπές, πολλοί από εμάς παραμένουμε συνδεδεμένοι με το email της δουλειάς, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις ειδήσεις. Η συνεχής πρόσβαση στην πληροφορία και η ανάγκη να είμαστε online, αφαιρεί ένα μεγάλο κομμάτι από την ουσιαστική αποσύνδεση που είναι απαραίτητη για την πραγματική χαλάρωση. Αντί να απολαμβάνουμε το παρόν, μπορεί να αναλωνόμαστε στο να δημοσιεύουμε τη στιγμή ή να κοιτάμε τι κάνουν οι άλλοι.

Ένα άλλο σημείο είναι η οικονομική πίεση. Οι διακοπές, ειδικά αυτές που φαντάζουμε ως ιδανικές, μπορεί να είναι ιδιαίτερα δαπανηρές. Το άγχος του κόστους μπορεί να επισκιάσει την όποια χαλάρωση και να μας κάνει να νιώθουμε ότι πρέπει να «βγάλουμε τα λεφτά μας» με κάθε τρόπο, οδηγώντας σε υπερβολική κατανάλωση ή σε δραστηριότητες που δεν απολαμβάνουμε πραγματικά.

Στο τέλος, επιστρέφουμε συχνά από τις διακοπές νιώθοντας πιο κουρασμένοι από ό,τι ήμασταν πριν φύγουμε. Έχουμε αλλάξει σκηνικό, έχουμε δει νέα πράγματα, αλλά δεν έχουμε αποσυνδεθεί ουσιαστικά. Έχουμε απλώς μεταβεί από μια ρουτίνα σε μια άλλη, πιο «διασκεδαστική» ίσως, αλλά εξίσου απαιτητική.

Για να είναι οι διακοπές πραγματικά ξεκούραστες, ίσως χρειάζεται να αναθεωρήσουμε τις προσδοκίες μας. Ίσως πρέπει να αποδεχτούμε ότι η πραγματική ξεκούραση δεν είναι συνώνυμη με την πλήρωση κάθε λεπτού με δραστηριότητες, αλλά με την απουσία υποχρεώσεων, την αυτονομία και την αποσύνδεση. Να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να μην κάνει τίποτα, να χαθεί στον χρόνο, να κοιμηθεί όσο θέλει, να διαβάσει ένα βιβλίο χωρίς άγχος. Να βάλουμε όρια στην τεχνολογία και να επικεντρωθούμε στο να ζήσουμε την κάθε στιγμή. Μόνο τότε, οι διακοπές θα πάψουν να είναι απλώς μια αλλαγή ρουτίνας και θα γίνουν μια πραγματική πηγή αναζωογόνησης. Πώς το βλέπετε εσείς; Πραγματικά ξεκουράζεστε στις διακοπές ή απλώς αλλάζετε «πίστα»;