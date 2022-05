Το λατρεύουμε το παγωτό, είναι μια πραγματικότητα… ! Όλους τους μήνες του χρόνου, αλλά κυρίως το καλοκαιράκι, έχει την τιμητική του. Τι θα έλεγες λοιπόν, αν έφτιαχνες το δικό σου παγωτό, στο σπίτι σου, για να καταπλήξεις τους φίλους σου αλλά και τον ίδιο σου τον εαυτό;!

Και όχι… δεν θα φτιάξεις ένα «κοινό» παγωτό. Θα δημιουργήσεις popsicles με γιαούρτι και φράουλες!

Δεν σου βάζουμε καθόλου δύσκολα. Αντιθέτως, είναι πολύ εύκολο να φτιάξεις, το κλασσικό και αγαπημένο σε όλους μας παγωτό ξυλάκι και πίστεψε με, το αποτέλεσμα θα σε δικαιώσει. Thank me, later!

Πάμε να δούμε πως θα ετοιμάσεις ένα super diy παγωτό.Yummy!

ΥΛΙΚΑ

• 400 γρ. στραγγιστό γιαούρτι

• 200 γρ. φράουλες

• 2 κ.σ. μέλι

• 1 κ.σ καστανή ζάχαρη

• Ξυλάκια παγωτού και ειδική φόρμα σιλικόνης για παγωτό (μπορείς να τα βρεις σε super market ή ζαχαροπλαστεία)



ΕΚΤΕΛΕΣΗ

• Σε ένα μίξερ με μαχαίρια βάζουμε τις φράουλες και τις χτυπάμε.

• Προσθέτουμε το γιαούρτι, το μέλι, την καστανή ζάχαρη και ξαναχτυπάμε καλά.

• Τοποθετούμε τα ξυλάκια στις ειδικές φόρμες σιλικόνης για παγωτό και τις γεμίζουμε με το μείγμα μας.

• Βάζουμε τις φόρμες στην κατάψυξη για 4 περίπου ώρες, ώστε να παγώσει καλά το μείγμα μας.

• Αφαιρούμε από την κατάψυξη και σερβίρουμε με κομματάκια φράουλας, δυόσμο και αν θέλεις, με λίγο σιρόπι φράουλας.

Είναι μια πολύ εύκολη συνταγή, οικονομική και με λίγα υλικά. Το τέλειο αποτέλεσμα είναι δεδομένο και η γεύση άκρως ελαφριά και φανταστική.

Είσαι έτοιμη λοιπόν να καλέσεις στο σπίτι σου τους φίλους σου για… παγωτό;!