Emmy 2025: Οι 10 top εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί που θα θυμόμαστε για καιρό!

Χθες το βράδυ, το Χόλιγουντ φόρεσε τα καλά του για τα 77α Βραβεία Emmy, όπου τα πιο λαμπερά τηλεοπτικά πρόσωπα και δημιουργοί τιμήθηκαν για τη δουλειά τους. Η φαντασμαγορική τελετή στο Λος Άντζελες δεν θα μπορούσε να μην συνοδευτεί από ένα εκθαμβωτικό red carpet, με τις celebrities να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό σε high fashion εμφανίσεις. Κι εμείς συγκεντρώσαμε τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες που μαγνήτισαν τα φλας.

Η Sydney Sweeney επέλεξε ένα εκρηκτικό κόκκινο gown του οίκου Oscar de la Renta, αποπνέοντας old Hollywood vibes.

Η Leslie Bibb εντυπωσίασε με ένα velvet maxi φόρεμα Armani Privé, αποδεικνύοντας πως η κομψότητα είναι διαχρονική.

Η Rita Ora εμφανίστηκε με wet look και ένα αέρινο wrap φόρεμα Miu Miu, δίνοντας μια πιο τολμηρή πινελιά στη βραδιά.

Η Lisa έμοιαζε με παραμυθένια φιγούρα σε μια ροζ δημιουργία Lever Couture, σαν σύγχρονη νεράιδα.

Η Jenna Ortega έκανε αίσθηση με ένα εντυπωσιακό Givenchy look, κατευθείαν από την πρώτη συλλογή της Sarah Burton, κερδίζοντας άξια μια θέση στις πιο τολμηρές παρουσίες.

Η Hunter Schafer διάλεξε ένα maxi φόρεμα σε φούξια απόχρωση McQueen, που τόνιζε υπέροχα τη φιγούρα της.

Η Michelle Monaghan εμφανίστηκε με metallic δημιουργία Rabanne, δίνοντας λάμψη και ένταση στο κόκκινο χαλί.

Η Scarlett Johansson παρέμεινε πιστή στη διαχρονική της κομψότητα με ένα strapless maxi φόρεμα Prada.

Η Cate Blanchett, ως αληθινή μούσα του Armani Privé, τίμησε για ακόμη μια φορά τον εμβληματικό σχεδιαστή με μια μοναδική couture δημιουργία.

Τέλος, η Selena Gomez έκλεψε τις εντυπώσεις με μια custom δημιουργία Louis Vuitton σε βαθύ κόκκινο, που ταίριαζε απόλυτα με την αίγλη της βραδιάς.

Οι φετινές εμφανίσεις στα Emmy απέδειξαν πως το κόκκινο χαλί παραμένει το απόλυτο fashion stage, εκεί όπου οι σταρ αναδεικνύουν το προσωπικό τους στυλ μέσα από μοναδικές haute couture δημιουργίες.