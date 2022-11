Η 31η Athens Xclusive Designers Week εντυπωσίασε και χάρισε λαμπερές στιγμές στο Αθηναϊκό κοινό με τις δημιουργίες των σχεδιαστών που παρουσίασαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Πλήθος επωνύμων έδωσε το “παρών” για ακόμη μία ημέρα στη μεγαλύτερη γιορτή της Ελληνικής Μόδας.

Η 2η μέρα της Εβδομάδας Μόδας ξεκίνησε με το καταπληκτικό show της Daphne Valente. Η συλλογή της “Τα πάντα ρει” είναι εμπνευσμένη από το γνωστό αρχαίο ρητό, ο χρόνος που τρέχει κι όλα τα αλλάζει. Η αέναη κίνηση του νερού στο ποτάμι, έδωσε το ερέθισμα στην σχεδιάστρια να σχηματίσει πλισέ ρυάκια που κυλούν επάνω σε φορέματα, ενισχύοντας με το ρευστό στοιχείο την αισθησιακή κίνηση των ρούχων, που χορεύουν ακολουθώντας τις κινήσεις του σώματος. Οι φόρμες πάντα Αρχαιοελληνικές, ενώνουν το παρελθόν με το σήμερα, με τη minimal αισθητική που χαρακτηρίζει το στυλ της σχεδιάστριας. Μια συλλογή με χρώματα σε τόνους του νερού καθώς και σε τόνους των Φθινοπωρινών δέντρων που καθρεφτίζονται στα κρυστάλλινα νερά του ποταμού.

Τη σκυτάλη πήρε η Κύπρια σχεδιάστρια Afroditi Hera με τη συλλογή “Arabesque Affinity” με ένα ιδιαίτερο show, με γραμμικά μοτίβα σε απόλυτη ισορροπία που χαρακτηρίζουν της σχεδιάστρια. Τα κλωστοϋφαντουργικά σχέδια της μετατρέπονται από έναν λεπτό και περίπλοκο συνδυασμό μέτριων τόνων σε μια έκρηξη χρωμάτων μέσω ενός εξαίσιου συνδυασμού συμπληρωματικών σχεδίων. Η συλλογή “Arabesque Affinity” είναι μια αληθινή δέσμη φωτός σε έναν κόσμο που ανοίγει σιγά σιγά προς μια νέα ζωή.

Πολλή λάμψη, διαφάνειες και πολύτιμοι λίθοι ήταν η πρόταση της Christina Zafeiriou για την σεζόν F/W 22-23 αναδεικνύοντας πάντα τη θηλυκή υπόσταση των γυναικών που επιλέγουν τις δημιουργίες της. Βραδινά φορέματα, ολόσωμες φόρμες και δημιουργίες υψηλής ραπτικής παρουσιάστηκαν στην πασαρέλα. Σύμφωνα με την ίδια τη σχεδιάστρια

αυτή της η συλλογή είναι η πιο αγαπημένη της και η πιο αντιπροσωπευτική της μέχρι στιγμής, την οποία χαρακτήρισε πιο “dark” σε σχέση με όλες τις προηγούμενες.

Την ημέρα έκλεισε ο Paris Valtadoros με ένα εντυπωσιακό fashion show. Μία συλλογή που τα είχε όλα, prêt-a-porter, resort αλλά και demi-couture δημιουργίες. Shiny φορέματα και jumpsuits σε έντονα χρώματα, εντυπωσιακά υφάσματα με μοναδικές λεπτομέρειες, αξεσουάρ και παπούτσια σχεδιασμένα από τον ίδιο το σχεδιαστή και συνδυασμένα με τις δημιουργίες του για λαμπερές εμφανίσεις. Αυστηρά αλλά ταυτόχρονα θηλυκά κοψίματα που προσδίδουν στη γυναίκα έναν απαράμιλλο δυναμισμό.

Την εκδήλωση κάλυψαν πολλά από τα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας μας αλλά και μέσα ενημέρωσης από το εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα από την Αμερική το δημοφιλές site, fashionweekonline.com που καλύπτει όλα τα Fashion Weeks ανά τον κόσμο, το Forbes Middle East, το Forbes France, το Sigma Cyprus κ.α.

Πολλοί επώνυμοι τίμησαν με την παρουσία τους την πρώτη ημέρα της AXDW: Άντζελα Γκερέκου, Φωτεινή Πιπιλή, Μάκης Τσέλιος, Έλενα Βρεττού, Ρούλα Κορομηλά, Χάλα Χούρη, Σούλα Λιάκου, Νόνη Δούνια, Βασίλης Ζούλιας, Ορσαλία Παρθένη, Δημήτρης Ντάσιος, Ναταλία Δραγούμη, Έλενα Τσαγγρινού, Ιωάννα Σουλιώτη, Στέλλα Γιαμπουρά, Ματίνα Ζάρα, Θέλξη, Μαρία Σολωμού, Ιωάννα Παλιοσπύρου και πολλοί άλλοι.

Σε κάθε διοργάνωση η εβδομάδα μόδας της Αθήνας στηρίζει εκστρατείες και σκοπούς με κοινωφελή χαρακτήρα. Aυτή τη σεζόν, η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας θα στηρίξει το σημαντικό έργο του φιλανθρωπικού οργανισμού Make – A – Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος). Το Make – A – Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) εκπληρώνει την πιο βαθιά επιθυμία παιδιών 3-18 ετών με πολύ σοβαρές ασθένειες. Σκοπός του οργανισμού είναι ένας και μοναδικός: μία ευχή για ΚΑΘΕ παιδί που νοσεί. Σήμερα ο Οργανισμός εκπληρώνει ετησίως περισσότερες από 160 ευχές, ανταποκρινόμενος σε όλα τα

αιτήματα, κι απ’ την πλευρά της η εβδομάδα μόδας ευελπιστεί να καταφέρει να συνεισφέρει ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των ευχών που θα εκπληρωθούν!

Επιπλέον, σ’ αυτή τη διοργάνωση το Fashion Design Project by Answear προ(σ)καλεί τους υποψήφιους συμμετέχοντες να ανοίξουν τα φτερά σας παίρνοντας μέρος στον απόλυτο διαγωνισμό σχεδίου μόδας! To answear.gr αποτελεί κάτι παραπάνω από ένα online κατάστημα μόδας. Η Answear, δε φοβάται τις αλλαγές και τις νέες ιδέες, εξελίσσεται δυναμικά και στηρίζει την ελευθερία έκφρασης για όλους. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Ωδείο Αθηνών οι συμμετέχοντες μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα σχεδιάζοντας τη δική τους δημιουργία και να κερδίσουν πλούσια δώρα: όλοι οι συμμετέχοντες που θα σχεδιάσουν από τις 13 – 16 Νοεμβρίου, κερδίζουν αποκλειστικές εκπτώσεις για αγορές από το answear.gr, ενώ ένας τυχερός/ τυχερή μετά από κλήρωση θα κερδίσει δώρα αξίας 200 ευρώ από το answear.gr για να επιλέξει ανάμεσα σε περισσότερα από 500 επώνυμα fashion brands. Όσο για το μεγάλο νικητή/ νικήτρια του διαγωνισμού, θα κερδίσει 500 ευρώ μετρητά και τη δυνατότητα να συμμετέχει δωρεάν στα επόμενα New Designers Awards! Επιπλέον, θα έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει ένα συλλεκτικό T- shirt το οποίο θα διατεθεί αποκλειστικά μέσω του answear.gr ως μέρος της συλλογής του γυναικείου brand Answear.LAB ενώ τα έσοδα από τη πώληση του θα διατεθούν στο Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο ΔΕΣΜΟΣ για τη στήριξη σε ευπαθείς ομάδες γυναικών.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις τρέχουσες συλλογές των Ελλήνων δημιουργών αξεσουάρ μόδας, οι οποίοι συμμετέχουν στο Xclusive Elements Section: E.T. Collection, Charm me, Maya Zoulovits, Selene Handmade.

Official Hair Sponsor της διοργάνωσης είναι η L’Oréal Professionnel Paris. Έντεκα κορυφαίες κομμωτικές ομάδες με πάθος για τη μόδα επιμελούνται το hairstyling των μοντέλων κατά την διάρκεια των fashion shows. Η L’Oréal Professionnel Paris παρουσιάζει τα πιο hot hair trends σε κομμωτήρια & backstages με στόχο να αναδεικνύει τη μοναδική ομορφιά κάθε γυναίκας, ώστε να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού της.

Επίσημος Χορηγός φιλοξενίας της διοργάνωσης είναι το ξενοδοχείο Academias Hotel, Autograph Collection, το πολυτελές πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας ένα πρότυπο σύγχρονης αρχιτεκτονικής και interior design.

Η Coca-Cola Light, ο πιο τέλειος συνδυασμός γεύσης και κομψότητας, υποστηρίζει ως Silver Sponsor την 31η Εβδομάδα Μόδας. Το αγαπημένο brand, χωρίς ζάχαρη και χωρίς θερμίδες είναι η ιδανική επιλογή απόλαυσης για κάθε στιγμή της ημέρας. Το ίδιο αγκαλιάζει και υιοθετεί τις τελευταίες τάσεις της μόδας κι έτσι δε θα μπορούσε να λείπει από αυτή την κορυφαία εκδήλωση μόδας.

Επίσημος συνεργάτης της διοργάνωσης που επιμελείται το makeup των μοντέλων, είναι η σχολή Freddy MakeUp Stage με επικεφαλής τον Φρέντυ Καλομπράτσο.

Τις μετακινήσεις της 31ης Εβδομάδας Μόδας έχουν αναλάβει: τα αυτοκίνητα mini-cooper ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ.

Οι παρευρισκόμενοι έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τα υπέροχα ροφήματα Starbucks που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και δημιουργούνται με πάθος και αφοσίωση για κάθε ρόφημα ξεχωριστά.

Επίσημοι υποστηρικτές είναι:

Tο πρακτορείο μοντέλων Ηappy People Μodels, το πρώτο ελληνικό νερό σε οικολογική χάρτινη συσκευασία Minoa Water, και η Εταιρεία Επικοινωνίας So Fine! Communications Management.

Υπό την αιγίδα των: Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), Δήμου Αθηναίων, Enterprise Greece, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) Βιοτεχνικού Επιμελητήριου Αθηνών (ΒΕΑ), Marketing Greece, Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιοτεχνιών και Βιομηχανιών Πλεκτού Ενδύματος (ΠΣΒΒΠΕ), Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ).

Τέλος, την 31η Εβδομάδα Μόδας στηρίζει η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ).

Χορηγοί επικοινωνίας της διοργάνωσης είναι τα παρακάτω μέσα ενημέρωσης:

COSMOTE TV, LOVE RADIO, BEAUTE MAGAZINE, DOWNTOWN, OK!, DELUXE MAGAZINE, FASHION DAILY, HUFFPOST, T-LIFE, MISSBLOOM.GR , WOMANTOC.GR, MR-GREEN.

Η μεγαλύτερη γιορτή της μόδας επέστρεψε!

Προπώληση εισιτήριων viva.gr. Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Make – A – Wish (Κάνε Μία Ευχή Ελλάδος)

Περισσότερα νέα για τη διοργάνωση ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα www.axdw.gr.