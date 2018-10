Είναι πολλές φορές που βλέπεις celebrities με εκπληκτικό μακιγιάζ και απορείς για το πως το έχουν δημιουργήσει και στη συνέχεια προσπαθείς να δημιουργήσεις κάτι αντίστοιχο. Και αν σου λέγαμε πως το παρακάτω μπορείς να το κάνεις μόνη σου ενώ παράλληλα σου δίνουμε τη δυνατότητα να γνωρίζεις τι ακριβώς χρησιμοποιήθηκε από τον οίκο YSL για αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα. Έτσι ποτέ ξανά δεν θα χρειαστεί να μαντεύεις τι χρησιμοποίησε ο make up artist αφού πλέον θα είσαι εσύ!

Για την επιδερμίδα χρησιμοποιήθηκε το Or Rouge Huile Voluptueuse και για πλήρη ενυδάτωση που διαρκεί μέχρι και 72 ώρες το Top Secrets Instant Moisture Glow. Επιπλέον για το ματ αποτέλεσμα που διαρκεί ο make up artist χρησιμοποίησε το All Hours Foundation Couture ενώ φυσικά η λάμψη οφείλεται στο Highlighter No 1 που είναι εύκολο στη χρήση καθώς διατίθεται σε στυλό.

Για το μαύρο αποτέλεσμα στα μάτια τοποθέτησε στο καπάκι το Couture Kajal Noir Ardent αλλά και τη παλέτα Couture Palette No1 Tuxedo. Από την άλλη για το χρυσό αποτέλεσμα χρησιμοποιήθηκαν τα εξής: Full metal shadow no17 Gold για λαμπερό βλέμμα και Couture Eyeliner No9.

Τέλος για τα χείλη πρόσθεσε χρώμα με το Rouge Pur Couture The slim N10!