Σε κάθε εποχή, τα εσώρουχα είναι τα μικρά μυστικά που σε κάνουν να νιώθεις όμορφα, άνετα και γεμάτη αυτοπεποίθηση μέσα στη μέρα σου. Δεν έχουν να κάνουν μόνο με το πώς φαίνονται, αλλά κυρίως με το πώς σε κάνουν να αισθάνεσαι. Δύο αγαπημένες μάρκες, η Tezenis και η Intimissimi, παρουσιάζουν συλλογές που ξέρουν πώς να αναδεικνύουν το σώμα σου με φυσικό τρόπο, χωρίς να στερούνται κομψότητας.

Tezenis – Η ανάλαφρη συλλογή Light Touch

Η Tezenis επιστρέφει με τη συλλογή Light Touch, μια πρόταση που μοιάζει να φτιάχτηκε για να σε ακολουθεί στις καθημερινές σου κινήσεις με αέρινη ελευθερία. Το ύφασμα από υπέρ-ελαφριά μικροΐνα χαρίζει την αίσθηση ότι δεν φοράς τίποτα, ενώ παράλληλα αγκαλιάζει φυσικά τις καμπύλες σου. Θα βρεις μια μεγάλη ποικιλία από co-ord sets με διακριτικές δαντελένιες λεπτομέρειες, ιδανικά για εμφανίσεις που ισορροπούν ανάμεσα στην απλότητα και την κομψότητα. Η συλλογή είναι διαθέσιμη σε καταστήματα αλλά και online στο tezenis.com, έτοιμη να σου χαρίσει αυτή την ανανεωτική αίσθηση ελαφρότητας.

Intimissimi – Ultralight Cotton για φυσικό αισθησιασμό

Από την άλλη, η Intimissimi παρουσιάζει το Ultralight Cotton, μια καινοτόμα σύνθεση με 86% βαμβάκι και 14% ελαστάνη που προσφέρει το απόλυτο εφέ second skin. Το ύφασμα είναι τόσο λεπτό και διαπνέον που γίνεται αόρατο κάτω από τα ρούχα, χαρίζοντάς σου μια μοναδική αίσθηση ελευθερίας. Εκτός από πρακτικό για όλες τις εποχές, συνδυάζει αισθησιακές διαφάνειες και εκλεπτυσμένες γραμμές σε κορμάκια, camisoles και σουτιέν που δεν πιέζουν το σώμα αλλά το αναδεικνύουν. Στην επίσημη σελίδα intimissimi.com, μπορείς να δεις αναλυτικά και την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, αφού η μάρκα δίνει μεγάλη σημασία στη βιωσιμότητα και στη διαφάνεια της παραγωγής της.

Μικρές λεπτομέρειες με μεγάλη διαφορά

Εν ολίγοις, είτε προτιμάς την αέρινη άνεση της Tezenis είτε την πολυτελή απαλότητα της Intimissimi, τα σωστά εσώρουχα είναι εκείνα που γίνονται το καθημερινό σου μυστικό για να νιώθεις όμορφη. Γιατί στο τέλος της μέρας, δεν έχει σημασία μόνο τι φοράς, αλλά το πώς σε κάνει να αισθάνεσαι.