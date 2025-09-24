Το φθινόπωρο είναι η εποχή που όλα γίνονται πιο αργά, πιο ζεστά και πιο εκλεπτυσμένα. Οι βόλτες μυρίζουν καφέ, τα χρώματα γίνονται χρυσοκαφέ και το στυλ αποκτά μια cozy κομψότητα που δύσκολα αντιστέκεσαι. Σε αυτό το mood έρχεται η Catrice με τη limited edition συλλογή Espresso Yourself, εμπνευσμένη από τις αποχρώσεις του espresso και την ακαταμάχητη αίσθηση που σου αφήνει μια γουλιά καφέ, ένταση, θαλπωρή και γοητεία.

Eyeshadow Quattro

Η καρδιά της συλλογής είναι η παλέτα με τέσσερις αποχρώσεις που παίζουν ανάμεσα στο απαλό taupe και το βαθύ mocha. Οι υφές της –πούδρα και κρεμώδης– απλώνονται εύκολα και σου δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργήσεις από ένα διακριτικό καθημερινό eye look μέχρι ένα έντονο smokey αποτέλεσμα που μαγνητίζει.

Espresso Yourself High Shine Gloss Lipstick

Τίποτα δεν ολοκληρώνει καλύτερα το look από τα χείλη. Εδώ έχεις ένα υβριδικό προϊόν που συνδυάζει τη λάμψη του gloss με την άνεση του κραγιόν. Η κρεμώδης, μη κολλώδης υφή του χαρίζει ενυδάτωση, ενώ το διακριτικό άρωμα καραμέλας–espresso κάνει την εφαρμογή μικρή καθημερινή απόλαυση.

Cushion Contouring Stick

Αν θες να δώσεις γωνίες και σχήμα στο πρόσωπό σου, αυτό το contour stick γίνεται το νέο σου αγαπημένο. Η κρεμώδης φόρμουλα απλώνεται ομοιόμορφα, ενώ το ματ φινίρισμα χαρίζει σμιλεμένα χαρακτηριστικά χωρίς υπερβολές. Ιδανικό για να αναδείξεις τη φυσική σου δομή.

Espresso Yourself Hair Clip

Μια πινελιά κομψότητας δεν είναι ποτέ περιττή. Το μαρμαρένιο κλιπ μαλλιών με στρογγυλεμένο σχήμα χαρίζει σταθερό κράτημα είτε έχεις λεπτά είτε πιο πυκνά μαλλιά. Ένα stylish αξεσουάρ που αναβαθμίζει εύκολα ακόμη και το πιο απλό updo.

Με λίγα λόγια, η limited edition συλλογή Espresso Yourself της Catrice είναι ένα mood που σε βάζει κατευθείαν στο φθινοπωρινό vibe. Από τα μάτια μέχρι τα χείλη και τα μαλλιά, κάθε προϊόν προσθέτει εκείνη τη μικρή δόση ζεστασιάς και κομψότητας που θες αυτή την εποχή. Αν λατρεύεις τον καφέ, τώρα μπορείς να τον “φορέσεις” κιόλας.