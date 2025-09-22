Με τη νέα σεζόν έρχεται και η διάθεση που θες να κάνεις το μακιγιάζ σου λίγο πιο παιχνιδιάρικο, λίγο πιο fun, σαν να μπαίνεις σε ένα ζαχαροπλαστείο γεμάτο χρώματα και αρώματα! Αυτό ακριβώς είναι το vibe της νέας limited συλλογής essence get the glaze!. Γλυκιές υφές, αρώματα που θυμίζουν βανίλια και προϊόντα που μοιάζουν με μικρά γλυκάκια για το νεσεσέρ σου.
Whipped Lip Mask
Ένα βελούδινο balm που τυλίγει τα χείλη σου σαν αφράτη μους. Η σύνθεσή του με έλαια και βούτυρο κακάο τα θρέφει σε βάθος, ενώ το άρωμα βανίλιας σε ταξιδεύει. Είναι η μάσκα που θες να φοράς ξανά και ξανά, σαν το πιο γλυκό σου guilty pleasure.
Lip Cream
Αν αγαπάς το glossy αλλά με μια νότα χρώματος, αυτό θα γίνει το νέο σου must. Η swirl υφή του σε berry και ροζ δίνει φρέσκια, λαμπερή όψη. Κι όλα αυτά με διακριτικό άρωμα βανίλιας που κάνει την εμπειρία ακόμα πιο απολαυστική.
Swirl Creamy Blush
Φαντάσου ένα ρουζ που μοιάζει με soft-serve παγωτό σε λαχταριστές αποχρώσεις berry. Η κρεμώδης υφή του απλώνεται ομοιόμορφα και χτίζεται εύκολα. Το αποτέλεσμα; Ροδαλά μάγουλα σαν να πέρασες μόλις μια βόλτα στον καθαρό αέρα.
Freckle Tattoos
Μικρές πινελιές λάμψης που μεταμορφώνουν το πρόσωπό σου. Τα shimmer tattoos σε χρυσό, ροζ-χρυσό και ασημί εφαρμόζονται εύκολα και δίνουν φυσικό αποτέλεσμα. Είναι η πιο cute λεπτομέρεια για μια έξτρα δόση παιχνιδιάρικης γοητείας.
Makeup Sponge & Case
Το σφουγγαράκι σε peanut shape κάνει την εφαρμογή foundation και ρουζ παιχνιδάκι. Λιώνει τις υφές τέλεια πάνω στο δέρμα χωρίς γραμμές. Η θήκη με το συρόμενο καπάκι το κρατάει πάντα φρέσκο και έτοιμο για κάθε ταξίδι.
Lip Glaze Stick
Το nude προϊόν που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι. Η θρεπτική σύνθεσή του αγκαλιάζει τα χείλη σου αφήνοντας απαλή λάμψη. Είναι τόσο φυσικό που μπορείς να το φοράς από το πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς δεύτερη σκέψη.
Baked Highlighter
Το highlighter που φέρνει το spotlight στο πρόσωπό σου. Η baked σύνθεσή του αντανακλά το φως με έναν τρόπο που κάνει την επιδερμίδα σου να λάμπει. Ιδανικό για εκείνες τις στιγμές που θες να δείχνεις σαν να βγήκες από editorial.
Το δικό σου beauty glaze moment
Με λίγα λόγια, η συλλογή essence get the glaze! είναι ένας μικρός παράδεισος για όποια λατρεύει να παίζει με το μακιγιάζ της. Από την αίσθηση της βανίλιας μέχρι τα παιχνιδιάρικα χρώματα, κάθε προϊόν είναι μια μικρή απόλαυση. Κράτησε το matte για αργότερα και τόλμησε τη glossy πλευρά σου – γιατί κάθε κορίτσι αξίζει το δικό του glaze moment.
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
