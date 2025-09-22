Με τη νέα σεζόν έρχεται και η διάθεση που θες να κάνεις το μακιγιάζ σου λίγο πιο παιχνιδιάρικο, λίγο πιο fun, σαν να μπαίνεις σε ένα ζαχαροπλαστείο γεμάτο χρώματα και αρώματα! Αυτό ακριβώς είναι το vibe της νέας limited συλλογής essence get the glaze!. Γλυκιές υφές, αρώματα που θυμίζουν βανίλια και προϊόντα που μοιάζουν με μικρά γλυκάκια για το νεσεσέρ σου.

Whipped Lip Mask

Ένα βελούδινο balm που τυλίγει τα χείλη σου σαν αφράτη μους. Η σύνθεσή του με έλαια και βούτυρο κακάο τα θρέφει σε βάθος, ενώ το άρωμα βανίλιας σε ταξιδεύει. Είναι η μάσκα που θες να φοράς ξανά και ξανά, σαν το πιο γλυκό σου guilty pleasure.

Lip Cream

Αν αγαπάς το glossy αλλά με μια νότα χρώματος, αυτό θα γίνει το νέο σου must. Η swirl υφή του σε berry και ροζ δίνει φρέσκια, λαμπερή όψη. Κι όλα αυτά με διακριτικό άρωμα βανίλιας που κάνει την εμπειρία ακόμα πιο απολαυστική.

Swirl Creamy Blush

Φαντάσου ένα ρουζ που μοιάζει με soft-serve παγωτό σε λαχταριστές αποχρώσεις berry. Η κρεμώδης υφή του απλώνεται ομοιόμορφα και χτίζεται εύκολα. Το αποτέλεσμα; Ροδαλά μάγουλα σαν να πέρασες μόλις μια βόλτα στον καθαρό αέρα.

Freckle Tattoos

Μικρές πινελιές λάμψης που μεταμορφώνουν το πρόσωπό σου. Τα shimmer tattoos σε χρυσό, ροζ-χρυσό και ασημί εφαρμόζονται εύκολα και δίνουν φυσικό αποτέλεσμα. Είναι η πιο cute λεπτομέρεια για μια έξτρα δόση παιχνιδιάρικης γοητείας.

Makeup Sponge & Case

Το σφουγγαράκι σε peanut shape κάνει την εφαρμογή foundation και ρουζ παιχνιδάκι. Λιώνει τις υφές τέλεια πάνω στο δέρμα χωρίς γραμμές. Η θήκη με το συρόμενο καπάκι το κρατάει πάντα φρέσκο και έτοιμο για κάθε ταξίδι.

Lip Glaze Stick

Το nude προϊόν που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι. Η θρεπτική σύνθεσή του αγκαλιάζει τα χείλη σου αφήνοντας απαλή λάμψη. Είναι τόσο φυσικό που μπορείς να το φοράς από το πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς δεύτερη σκέψη.

Baked Highlighter

Το highlighter που φέρνει το spotlight στο πρόσωπό σου. Η baked σύνθεσή του αντανακλά το φως με έναν τρόπο που κάνει την επιδερμίδα σου να λάμπει. Ιδανικό για εκείνες τις στιγμές που θες να δείχνεις σαν να βγήκες από editorial.

Το δικό σου beauty glaze moment

Με λίγα λόγια, η συλλογή essence get the glaze! είναι ένας μικρός παράδεισος για όποια λατρεύει να παίζει με το μακιγιάζ της. Από την αίσθηση της βανίλιας μέχρι τα παιχνιδιάρικα χρώματα, κάθε προϊόν είναι μια μικρή απόλαυση. Κράτησε το matte για αργότερα και τόλμησε τη glossy πλευρά σου – γιατί κάθε κορίτσι αξίζει το δικό του glaze moment.