Η Εύα Γούναρη είναι σχεδιάστρια και δημιουργός του brand Las zebras by Eva Gounari. Πρόκειται για ένα brand εμπνευσμένο από την αγάπη της στη μόδα όσο και την African κουλτούρα που σε κάθε δημιουργία της εντάσσει με άμεσο ή έμμεσο τροπο. Η φιλοσοφία του brand απαγορεύει τη χρήση πρώτων υλών μη φιλικών προς τα ζώα όπως real leather και real fur χωρίς όμως να στερεί την υψηλή ποιότητα και αισθητική του ρούχου. Οι συλλογές αποτελούνται κυρίως από γυναικείο και αντρικό εξωτερικό ένδυμα και κάποια αξεσουάρ.

Las Zebras by Eva Gounari is a fresh fashion brand which was created by fashion designer Eva Gounari. She has one dream, to combine her passion of Africa culture with her love for the creation of elegant jackets. Her first collection is inspired by wild animals of Africa. She always uses animal friendly materials such as eco leather, however keeping high quality standards and looks. Las zebras collections consist of outwear clothing for women and men and some accessories.