Τα κοσμήματα «Art of π» δημιουργήθηκαν το 2014 με σκοπό να προσθέσουν λιτές αλλά και μοναδικές λεπτομέρειες σε κάθε στυλ. Χειροποίητα κοσμήματα φιλοτεχνημένα από εξαιρετικής ποιότητας πρώτες ύλες, εμπνευσμένα από τη θάλασσα, τον ήλιο, ένα πίνακα, μια εποχή, από τα πάντα γύρω μας…

«Αrt of π» jewelry began its journey back in 2014, bringing a simplistic yet exquisite touch to every style, age and taste. Our collection features unique handmade pieces, crafted with fine materials and plenty of color, inspired by the sea, the sun, a painting, a season, everything around us.

*H «Αrt of π» συμμετάσχει στο Andydote Fashion Fair το οποίο θα πραγματοποιηθεί 15-18 Ιουνίου στον Πολυχώρο Αθηναΐς