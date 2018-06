Οι χειροποίητες γυναικείες τσάντες Blufleur είναι εμπνευσμένες απο την αγάπη μας για την Ελλάδα-τα χρώματα, την ομορφιά, το ανάγλυφο του ελληνικού τοπίου, την ελληνική παράδοση.

Το design είναι minimal σε λιτές γεωμετρικές γραμμές, με boho και διαχρονικές παραδοσιακές πινελιές. Shoulder και tote bags, χρηστικά σακίδια πλάτης, μοντέρνα πουγκιά και κομψά clutches, φλερτάρουν με τα χρώματα της σεζόν και μεταμορφώνουν κάθε ντύσιμο.

Όλες οι δημιουργίες Blufleur παράγονται χειροποίητα στην Ελλάδα, σε περιοριορισμένες ποσότητες. Οι έμπειροι τεχνίτες μας με σεβασμό στα υλικά και έμφαση στη λεπτομέρεια εξασφαλίζουν τη μοναδικότητα, απαράμιλλη αισθητική και ποιότητα της κάθε τσάντας ξεχωριστά.

Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά ιταλικά δέρματα υψηλής ποιότητας και παραδοσιακά χειροποίητα υφάσματα, τα οποία πλαισιώνονται με λεπτομέρειες από υφαντά υφάσματα και χειροποίητα πλεκτά.

Οι δημιουργίες Blufleur έχουν ήδη παρουσία σε πολλά καταστήματα και μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες στην Ελλάδα, με στόχο την επέκταση και στην αγορά του εξωτερικού.

Blufleur is a Greek fashion brand, specializing in luxury women’s leather handbags.

Every Blufleur handbag is unique, reflecting our love to minimal & authentic design & our passion to quality.

Our products are meticulously handcrafted by experienced artisans in Greece with attention to detail, respect to the materials and traditional techniques. We use exclusively Italian leather of the finest quality, occasionally embellished with traditional handloom knit pieces & other quality textiles.

Blufleur creations are available in selected stores & hotels in Greece, with plans to expand internationally.