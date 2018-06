Αναρωτιέστε πιθανώς τι σημαίνει το ‘eating the goober’. Το ‘super goober’ ήταν το μαγικό φιστίκι που μεταμόρφωνε τον Γκούφυ – τον ήρωα κινουμένων σχεδίων – σε ‘Σούπερ Γκούφυ’. Μεταφορικά, το ‘eating the goober’ αντιπροσωπεύει την προσπάθεια να αποκαλύψουμε τον alter ego σούπερ ήρωα μας. Φυσικά, χρειάζεται κάτι παραπάνω από το να το να φάμε ένα φιστίκι για να βγάλουμε στην επιφάνεια τις κρυμμένες μας δυνάμεις, όμως ένα ενδιαφέρον και ξεχωριστό ρούχο μπορεί να είναι μία καλή αρχή.

Το ‘eating τhe goober’ είναι ένα νέο Ελληνικό brand ρούχων και τσάντας, που δημιουργήθηκε το 2017 από την Βίκυ Μουδήλου και τον Σταμάτη Γκίνη. Οι γραμμές είναι μινιμαλιστικές, γεωμετρικές, με κάποιες Ιαπωνικές επιρροές συνδυασμένες με ανδρόγυνο στυλ. Κομμάτια που θυμίζουν ανδρικό ρουχισμό συνδέονται αναπάντεχα με γυναικεία ασύμμετρα κοψίματα. Τα περισσότερα κομμάτια μπορούν να φορεθούν με περισσότερο από έναν τρόπο και να συνδυαστούν μεταξύ τους αφήνοντας ένα περιθώριο στην γυναίκα που τα φοράει να είναι creative αναλόγως με την διάθεσή της.

Η συλλογή για τη σεζόν Φθινόπωρο ‘18/ Χειμώνας ’19 ονομάζεται ‘Αστικό Ξωτικό’.

Μπορεί η καλοσύνη να είναι dark και ενδιαφέρουσα? Το αστικό ξωτικό δηλώνει μια underground ρομαντικότητα, μια σκοτεινή ευαισθησία, είναι μια artistic αστική φιγούρα. Τα χρώματα των ρούχων του είναι ασπρόμαυρα και γκρι μπλε μα τα χρώματα της αύρας του πολύ περισσότερα. Αυτό το ξωτικό δεν θα το βρεις στο τέλος του ουράνιου τόξου, αλλά στα στενά της πόλης. Το ξωτικό της πόλης, εργάζεται σκληρά, κυκλοφορεί, δημιουργεί, επηρεάζει, αλλάζει, πρωτοπορεί και συνεχώς εξελίσσεται. Είναι υπαρκτό, αληθινό, ορατό αλλά παράλληλα και αερικό.

You’re probably wondering what “eating the goober” really means. “Super goober” was the magic peanut that would miraculously transform Goofy, the cartoon character, into “Super Goof”. Metaphorically, “eating the goober” represents the effort to reveal our very own superhero alter ego. It surely takes a little more than scoffing a peanut to find our untapped strengths, but wearing something unique and unusual seems like a good way to start. “Eating the goober” is a fresh Greek based brand of clothing and bags, created by Vicky Moudilou and Stamatis Guinis in 2017. The designs unite minimalism, geometry and a trace of Japanese influence, combined with androgynous style. Elements of the clothing inspired by traditional male attire are blended with feminine, asymmetric motifs. Most of the outfits can be combined in more than one way, encouraging each woman to be as creative and unique as she feels.

The Fall 2018 / Winter 2019 Collection is called “Urban Elf”. Can kindness be equally dark and intriguing? The “Urban Elf” is an underground magical being. Dark yet tender, the urban elf won’t be found in some magical fairytale, but strolling around the inner-city streets. The colors of her clothes are black, white, and grey-blue but the colors of her spirit are much more. The city Elf works hard, creates, influences, changes, leads, explores and constantly evolves. Real yet dreamy.