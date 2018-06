«Κάθε κομμάτι έχει τη δική του μοναδική ιστορία… όπως κι εσύ»! Με αυτό το μότο και με απόλυτο σεβασμό στο στυλ και τις ανάγκες της σύγχρονης γυναίκας, η εμπνεύστρια και δημιουργός από την Θεσσαλονίκη, Έφη Μιχαηλίδου κάνει τη δική της fashion πρόταση μέσα από το νέο και πολλά υποσχόμενο brand χειροποίητων πλεκτών αξεσουάρ “Two & A Half”.

Το όνομα του brand – “Two and a Half” – προκύπτει από τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας (2,5 ώρες) που απαιτείται για να ολοκληρωθεί κάθε κομμάτι. Για τη δημιουργό του “Two & A Half” ένας από τους βασικούς στόχους είναι να προβάλλει τα στοιχεία που διαφοροποιούν την κάθε γυναίκα και ταυτόχρονα να παρουσιάσει διαχρονικά αξεσουάρ που χαρακτηρίζονται από τη μοναδικότητα τους.

Έχοντας ως πηγή έμπνευσης την παραδοσιακή βελόνα της γιαγιάς της δημιουργού το “Two & A Half” «πλέκει» μοναδικά το χθες με το σήμερα. Οι δημιουργίες συνδυάζουν αρμονικά τις ξεχωριστές πρώτες ύλες, όπως το μακό και το δέρμα, δίνοντας κομψό και ιδιαίτερο ύψος σε κάθε χειροποίητο αξεσουάρ.

“Every piece has its own unique story … just like you!»

With this motto and with absolute respect for the style and the needs of modern woman, the founder and designer from Thessaloniki, Efi Michailidou, gives her own fashion statement by creating a new and very promising brand of unique handcrafted accessories, “Two & A Half». Its name – «Two and a Half» – Its name comes from the amount of time that it takes for every piece to be created. For the creator of «Two & A Half», one of its main goals is to portray the elements that differentiate each woman and at the same time present unique accessories. Inspired by the designer’s grandmother traditional knitting needles, “Two & A Half” blends in a unique way, yesterday with today. The creations combine distinct raw materials such as cotton and leather, which result in a range of knitted elegant and exquisite handcrafted accessories.

*Το «Two & A Half» συμμετάσχει στο Andydote Fashion Fair το οποίο θα πραγματοποιηθεί 15-18 Ιουνίου στον Πολυχώρο Αθηναΐς