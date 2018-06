Η Andydote Fashion Fair είναι μια εμπορική έκθεση, διάρκειας τεσσάρων ημερών, που έχει στόχο να αποτελέσει έναν θεσμό για την ανάδειξη των Ελλήνων δημιουργών στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Σχεδιαστές και brands συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο με ένα κοινό σκοπό: να συστηθούν σε επαγγελματίες και κοινό. Στο πλαίσιο της έκθεσης, οι έμποροι θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν επιλεγμένους Έλληνες σχεδιαστές και brands με υψηλής αισθητικής είδη μόδας. Η δεύτερη μας έκθεση προσέλκυσε 650 εμπορικούς επισκέπτες και περισσότερους από 2000 συνολικούς επισκέπτες. Η τρίτη που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο πέτυχε αύξηση της τάξεως του 65% προσελκύοντας περισσότερους από 2000 εμπορικούς επισκέπτες!

Μία έκθεση μόδας απευθυνόταν μέχρι σήμερα αποκλειστικά σε εμπόρους. Η Andydote Fashion Fair από την πρώτη της ήδη διοργάνωση καινοτόμησε και καλωσόρισε όλους όσους ενδιαφέρονται να την επισκεφθούν: η Andydote Fashion Fair θα είναι και πάλι ανοιχτή για μια μέρα μόνο (Δευτέρα 18/06) και για το κοινό, με σκοπό να συστηθούν οι δημιουργοί και τα προϊόντα τους στο ευρύτερο κοινό, αλλά και να πραγματοποιήσουν λιανικές πωλήσεις.

Τις τρεις πρώτες μέρες της έκθεσης (15-17/06) η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε εμπορικούς επισκέπτες.

Η εταιρεία Andydote έχει επεκτείνει τις δραστηριότητες της με την δημιουργία του πρώτου στην Ελλάδα ψηφιακού E-showroom με στόχο την εμπορική εκπροσώπηση Ελλήνων σχεδιαστών στις αγορές του εξωτερικού, ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν και περαιτέρω νέες δραστηριότητες.

Εκθέτες

Η Andydote Fashion Fair, στην 3η μόλις διοργάνωση της πέτυχε μια αύξηση συμμετοχών της τάξεως του 55%, ενώ η 4η της διοργάνωση απαρτίζεται από 60 και πλέον συμμετοχές.

Οι εκθέτες της χειμερινής Περιόδου είναι οι εξής:

2design…jewellery, 3rd floor, 4 tailors, Akira Mushi, Ames, Ananke, AnV, Arpyes, Art of π, Baraaka, Barbora, Berthelotti, Blame your daze, Blufleur, BOTN.girl, Charalampia, Chaton, Chic Mess, Com•si, Dig Athens, Dots.Art for all, Eating the goober, Elysian, Ennie, Fylaki, G&K handcrafters, Gillini, Girl Gang, Ilavia, Individual, Insomnia, Iosifina, Irene Angelopoulos couture, ISSI, Jewels my way, Kaleido, Katerina Chatzipetraki, La Lupa designs, Le Mouton Bleu, Lovin’ Cloz, MagnaDi, Mara made in Greece, Mario, Mcs Jewellery, Meraki, Mille Luci, Né en août, Nima liminal knitting, Point Loom, Pure, S.E.A. Ilakati, Sequin, Serendipity Clothing, Siosiou, Sofia Georgiadou, Sun.Set.Go!, TAF F, The Canvas Concept, Two & A Half, Urban Owl, Van Ooms, XDX Bijoux, Ζalu Metal Bow Ties™, Zoya