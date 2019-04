Πολλές φορές βλέπουμε στο internet ή στα μαγαζιά ρούχα για μαμά και κόρη ή για μπαμπά και γιό που πραγματικά είναι απίθανα και μας κάνουν να χαμογελάμε. Αν μάλιστα μοιάζεις και αρκετά με το παιδί σου και είναι «φτυστή φωτοτυπία» όπως πολλές φορές λένε τότε είναι ακόμα πιο όμορφο. Εγώ λοιπόν θα στο πάω ακόμα παραπέρα και αν είσαι νονά τότε μπορείς να φορέσεις τα ίδια παπούτσια με το βαφτιστήρι σου για να κάνεις τη διαφορά προκειμένου να δείξεις πόσο δεμένοι είστε. Άλλωστε δεν είχες σκοπό να αγοράσεις ένα ζευγάρι παπούτσια τώρα που είναι Πάσχα; Ε λοιπόν δοκίμασε να αγοράσεις τα ίδια με τη μικρή μας φίλη.

Η νέα συλλογή της Toms είναι κυριολεκτικά Mini me και πραγματικά την λατρέψαμε. Θα μπορέσεις να βρεις σανδάλια σε μικρά αλλά και μεγάλα νούμερα. Δοκίμασε να βρεις και τα ίδια ρούχα για το απόλυτο Mini me look!

Εγώ πάντως σίγουρα θα κάνω δικά μου τα ασημένια σανδάλια που είναι ρυθμιζόμενα και θα με συντροφεύουν σε όλες τις καλοκαιρινές αλλά και Πασχαλινές βόλτες (τώρα που ο καιρός θα είναι καλύτερος).

Έτσι λοιπόν, για τον απόλυτο συνδιασμό προτείνω να αγοράσεις τα ίδια και στη μικρή μας φίλη! Θα μου πεις τώρα γιατί επέλεξα τα ασημένια ενώ μπορείς να βρεις και άλλα μπαίνοντας στο site. Μα ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός αφού τα ασημένια παπούτσια ταιριάζουν με όλα. Μπορείς να τα φορέσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ αλλά και σε όλα τα κοσμικά όπως γάμους και βαπτίσεις.

Βέβαια από το παιχνίδι δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι μπαμπάδες με τους γιούς αφού η Toms έχει φροντίσει και για εκείνους. Έτσι μπορείς να βρεις τα κλασικά μπλε αγαπημένα για εκείνον.

Που βέβαια συνδυάζονται με τα απίθανα παιδικά ίδια μπλε αγορίστικα παπούτσια και το μικρό σας ναυτάκι είναι έτοιμο!

Και φυσικά για τον απόλυτο συνδυασμό φρόντισε να αγοράσεις και τα ίδια ρούχα!