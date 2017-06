Θέλεις να διαλέξεις ένα καινούργιο μαγιό για να βγεις στην παραλία και να απολαύσεις τη θάλασσα και βλέπεις και ξαναβλέπεις την «τελειότητα» των μοντέλων και σε πιάνει ένα… κάτι και αναρωτιέσαι γιατί «αυτές δεν είναι γήινες». Έλα όμως που είναι και παραείναι και το ASOS φρόντισε να το τονίσει αυτό αφήνοντας όλες τις ραγάδες των μοντέλων του χωρίς ρετούς. Μία κίνηση που φυσικά έχει ήδη αποσπάσει τα πιο θετικά σχόλια.

Asos not editing out girl's stretch marks on their swimwear photos is giving me so much life, look how beautiful they all are😍 pic.twitter.com/VxMjc4OQg6

— Leah Tudor (@leahtudorx) June 28, 2017