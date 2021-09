Από το Φεστιβάλ της Βενετίας μέχρι το O2 Arena του Λονδίνου, η Σίλια Κριθαριώτη ντύνει με τις μοναδικές δημιουργίες της, τις πιο λαμπερές stars. Ολοένα και περισσότερες κυρίες προτιμούν τον παλαιότερο Οίκο Μόδας της Ελλάδας για τις εμφανίσεις του στα πιο γνωστά Red Carpets. Η λίστα μόνο μεγαλώνει με τις τελευταίες προσθήκες να αποτελούν μερικά πολύ γνωστά ονόματα του διεθνούς χώρου της μόδας και όχι μόνο.

H Γερμανίδα Leonie Hanne με τους 3.7 εκατ. ακολούθους, αγαπημένη fashionista των διεθνών οίκων μόδας, συνεχίζει να εμπιστεύεται την καταξιωμένη haute couture σχεδιάστρια Σίλια Κριθαριώτη για τις red carpet εμφανίσεις της. Συγκεκριμένα, επέλεξε μια εκθαμβωτική τουαλέτα υψηλής ραπτικής κεντημένη στο χέρι με κρύσταλλα Swarovski και παρευρέθηκε στο exclusive amfAR Gala κατά τη διάρκεια του 78ου Venice International Film Festival. H κομψή διαφάνεια του φορέματος με το βαθύ άνοιγμα στο πόδι, αναδείκνυε το καλλίγραμμο κορμί της Influencer.

To It-Girl από το Ηνωμένο Βασίλειο, Maura Higgins επέλεξε ένα από τα πλέον signature looks της Ελληνίδας designer για την εμφάνισή της στη μεγαλύτερη τηλεοπτική διοργάνωση της Βρετανικής τηλεόρασης, τα National Television Awards. Τα εξολοκλήρου κεντημένα top και φούστα με φανταχτερούς κρυστάλλους Swarovski, αντανακλούσαν τα φλας των φωτογράφων στο κόκκινο χάλι. Το sexy αλλά so chic σύνολο της τόνιζε τους καλογυμνασμένους κοιλιακούς της Αγγλίδας socialite, κλέβοντας όλα τα βλέμματα. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι την iconic δημιουργία Celia Kritharioti έχουν φορέσει σε παραλλαγές της: η Jennifer Lopez στο εξώφυλλο του Billboard, η Rita Ora, η Ελένη Φουρέιρα στο after-party των Oscars, καθώς και το top model Elsa Hosk.

Επιπλέον, το μοντέλο και παρουσιάστρια Nieves Alvarez έκανε μια λαμπερή εμφάνιση, φορώντας ένα one–of–a–kind φόρεμα με ροζ φτερά, κεντημένα όλα στο χέρι, και τελείωμα στο λαιμό με κρύσταλλα, σε τελετή βραβείων της Ισπανικής τηλεόρασης.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Σίλια Κριθαριώτη ξέρει καλά πώς να κάνει τις γυναίκες να λάμπουν και να δείχνουν σέξι μέσα από τις δημιουργίες της.

