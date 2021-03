Είσαι skater girl; Δεν γίνεται τότε να μην φοράς τα σωστά παπούτσια! Το skateboarding, εκτός από χόμπι είναι και ένας πολύ διασκεδαστικός και απαιτητικός τρόπος άθλησης. Για να δαμάσεις την σανίδα του skate, δεν γίνεται να φοράς όποια παπούτσια έχεις εύκαιρα, καθώς υπάρχει κίνδυνος να γλιστρήσεις. Σε αντίθεση με το τρέξιμο, το τένις, το μπάσκετ χρειάζεσαι όχι τα κλασικά sneakers, αλλά παπούτσια με φλατ πάτο ώστε να «κολλάνε» με την επιφάνεια του skateboard.

Δεν είναι τυχαίο που οι μεγάλοι skateboarders της Αμερικής φορούν όλοι Vans. Πρόκειται για το brand που έχει συνδέσει το όνομά του με το skateboarding. To μυστικό βρίσκεται, όχι μόνο στα εξεζητημένα patterns που έχουν τα θρυλικά πλέον πάνινα παπούτσια, αλλά στην σόλα. Ο σχεδιασμός του τα κάνει ιδανικά για skate καθώς έρχονται και «δένουν» με την σανίδα για καλύτερο έλεγχό της. Ακόμη, θα είσαι και στυλάτη ενώ «ρολλάρεις».

Και επειδή είμαστε σίγουροι ότι εάν είσαι skater girl, έχεις ήδη 1 ή παραπάνω ζευγάρια Vans στην ιδιοκτησία σου, ήρθε η ώρα να σου προτείνουμε νέα σχέδια για να ανανεώσεις την συλλογή σου. Με την ολοκαίνουρια συλλογή Skate Classics: Built Extra Tough On The Inside For Skateboarding τα διαχρονικά μοντέλα αναβαθμίζονται σε σχεδιασμό και κατασκευή. Έτσι, θα είναι ακόμη πιο ιδανικά για τις βόλτες με το skateboard σου. Δεν είναι τυχαίο ότι τα επιλέγουν γνωστοί skaters όπως οι Lizzie Armanto, Dustin Henry, Axel Cruysberghs, Daiki Hoshino και Giovanni Vianna.

Η Vans, ως αυθεντικό action sports brand ένδυσης και υπόδησης, παρουσιάζει με υπερηφάνια την ολοκαίνουργια συλλογή Skate Classics. Τα ενισχυμένα υλικά και η αναβαθμισμένη κατασκευή τους προσφέρουν ανθεκτικότητα και προστασία, για μεγαλύτερα σε διάρκεια skate sessions, ενώ μερικές απο τις τελικές λεπτομέρειες στη συνολική αισθητική αποδεικνύουν ότι τα Skate Classics παρέχουν όχι μόνο καλύτερη απόδοση, αλλά και μοναδικό στιλ πάνω στο board.

Τι θέλεις να έχουν τα σωστά παπούτσια για να κάνεις skateboard

Τα Skate Classics έχουν απόλυτα αναβαθμισμένο πάνω μέρος, το οποίο ενσωματώνει επανασχεδιασμένα patterns και μια νέα φόρμα για καλύτερη εφαρμογή στη φτέρνα .

. Με επιπλέον ενίσχυση στο σημείο της φτέρνας και στερεωμένη γλώσσα με straps στο εσωτερικό ,

το πόδι παραμένει σταθερό για καλύτερο έλεγχο .

H τεχνολογία DURACAP (επιπλέον επένδυση στο επάνω μέρος) παίρνει ένα νέο σχήμα, προσθέτοντας ευελιξία και μειώνοντας την πρόσκρουση στα σημεία υψηλής πίεσης, έχοντας ως αποτέλεσμα την ιδανική εφαρμογή για μέγιστη ανθεκτικότητα στα σημεία που οι skaters τη χρειάζονται περισσότερο.

Η διπλή επένδυση στο μπροστινό μέρος γύρω από τη σόλα προσφέρει πιο δυνατή ενίσχυση στη μπροστινή άκρη, ενώ το Sick Stick, μια νέα μοναδική σόλα από καουτσούκ, αυξάνει την ανθεκτικότητα και τη διάρκεια ζωής των Skate Classics.

Επιπλέον, η κορυφαία τεχνολογία της Vans, PopCush, όπου ο πάτος επιστρέφει τη δύναμη που διοχευτεύεται, διατηρεί τα πόδια ξεκούραστα, για περισσότερη ώρα skate.

Λάβε τα παραπάνω υπόψιν σου για να είσαι skater girl με την άνεσή σου!

Όσο για το στυλ τους; Η Vans επαναφέρει μερικά αγαπημένα κλασικά της σχέδια, όπως πρωτοφορέθηκαν στην California. Η καλαίσθητη και κλασική απόχρωση white/blue κυριαρχεί στα Skate Authentic, Skate Slip-On, Skate Sk8-Hi, Skate Old Skool και Skate Era, ενώ μια νέα λεπτομέρεια στα πλαϊνά, το Checkerboard flag και η ετικέτα “Skateboarding” στο πίσω μέρος, ενισχύουν ακόμα περισσότερο το διαχρονικού στιλ των μοντέλων.

Η συλλογή Vans Skate Classics περλαμβάνει τα μοντέλα Skate Authentic, Skate Slip-On, Skate Sk8-Hi, Skate Old Skool και Skate Era και θα είναι διαθέσιμη στις 4 Μαρτίου, 2021, σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής.