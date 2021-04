ΚΑΙ φέτος το Καλοκαίρι θα φορέσουμε τα φλουό μας κομμάτια, που τόσο μας κολακεύουν και τονίζουν το μαύρισμά μας. Μπορεί τα trends του 2021 και για την Άνοιξη και για το Καλοκαίρι να μιλούν για παστέλ, ωστόσο το αθάνατο «φωσφοριζέ» θα είναι και φέτος τάση!

Και σε μαγιό, τοπάκια, σορτς αλλά και αξεσουάρ, θα δούμε το φλουό να φοριέται πολύ.

Ένας διακριτικός τρόπος να εντάξετε το φλουό στο στυλ σας είναι να φοράτε πιο ‘ήσυχα’ σύνολα με αξεσουάρ σε έντονα χρώματα. Ακόμη, μπορείτε να προτιμήσετε μοντέρνα tiems με φλουό λεπτομέρειες.

Είτε σε λαχανί, κίτρινο, γαλάζιο, φούξια ή πορτοκαλί το φλουό θα δώσει και φέτος το παρόν. Βγάλτε τα από την αποθήκη και ετοιμαστείτε να τα χαρείτε για άλλη μία χρονιά.

Βρείτε όλα τα items που θα είναι τάσεις αυτό το καλοκαίρι στις νέες συλλογές του Bershka B3 και Out And About