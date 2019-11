Ένας μήνας και κάτι μας χωρίζει από τα Χριστούγεννα και το μυαλό μας ήδη τρέχει σε μελομακάρονα και κουραμπιέδες, δίπλες και γαλοπούλες, χριστουγεννιάτικα δέντρα και χιόνια, δώρα και πάρτι. Ειδικά για το τελευταίο, η έρευνα αγοράς έχει ήδη αρχίσει και στα Bershka βρήκαμε ό,τι χρειαζόμασταν για vintage εμφανίσεις με αέρα από ‘80s.

Looks εμπνευσμένα από το Λος Άντζελες και τους δρόμους του Sunset Strip με γραμμές που στενεύουν στη μέση, έντονους ώμους, πούλιες, γόβες στιλέτο, βολάν, μεταλλικά στοιχεία, βάτες, φουσκωτά μανίκια και πούπουλα. Συνδυάζονται αυστηρά με αστραφτερά αξεσουάρ, τσάντες, ζώνες και μεγάλα έντονα σκουλαρίκια. The bigger the better.