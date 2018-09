To look των celebrities είναι κάτι που συχνά θες να το αντιγράψεις εμείς για αυτή την εβδομάδα βρήκαμε δυο αγαπημένες μας και σου προτείνουμε το look για να το αντιγράψεις.

Elisabet Moss

Η αγαπημένη ηθοποιός Elisabeth Moss φόρεσε HILFIGER COLLECTION για να παρουσιάσει τα Confidential Emmys στο Los Angeles στο West Hollywood. Η Moss φόρεσε ένα tartan slip dress με πούλιες από τη HILFIGER COLLECTION συλλογή.

Shanina Shaik

Το μοντέλο Shanina Shaik φόρεσε TommyXGigi ενώ βρισκόταν στη Νέα Υόρκη. Πιο συγκεκριμένα η Shaik φόρεσε μια ολόσωμη φόρμα από τη TommyXGigi συλλογή και τράβηξε όλα τα βλέμματα.