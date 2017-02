Koμψότητα και γοητεία που ακτινοβολεί, η Intimissimi μας συστήνει τη σειρά ‘Romantic Plisse’ με όμορφα lingerie και nightwear κομμάτια. Με τη δαντέλα να παρουσιάζεται σε πολλά επίπεδα, η συγκεκριμένη συλλογή Valentine’s αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση: lingerie sets, ένα sexy body, ένα μοναδικό σορτς, must have ζαρτιέρες κι ένα exclusive kimono με θηλυκό δέσιμο στη μέση. Με εμφανείς τις αναφορές στο βενετσιάνικο στυλ, η συλλογή ‘Romantic Plisse’ διατίθεται εκτός από μαύρο για σοφιστικέ και κλασικά looks την Ημέρα του Αγ. Βαλεντίνου, και σε λευκό.

Αποτίοντας φόρο τιμής στην παραδοσιακή χρωματική παλέτα του Αγ. Βαλεντίνου, η Intimissimi παρουσιάζει το set από τη σειρά Navy Chic: lingerie sets κι ένα sexy baby-doll. Η διαφάνεια της λευκής δαντέλας φλερτάρει με το αισθησιακό κόκκινο μετάξι. Μία κομψή προσθήκη στη συλλογή Valentine’s Day.