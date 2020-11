Ο κόσμος της μόδας, όπως οι περισσότεροι χώροι, έχουν χτυπηθεί από την πανδημία ηθικά και πρακτικά. Η ελληνική μόδα, δεν αποτελεί εξαίρεση. Έτσι, η Σίλια Κριθαριώτη, που διαπρέπει εδώ και χρόνια και στο εξωτερικό, συμμετείχε για πρώτη φορά στην Athens Exclusive Designers Week, θέλοντας να στηρίξει έμπρακτα την ελληνική μόδα, ειδικά σε αυτήν την πρωτόγνωρη συγκυρία.

Η λαμπερή συλλογή σε κόκκινο χρώμα που παρουσιάστηκε στην φετινή AXDW

Στα πλαίσιο της εβδομάδας μόδας AXDW που φέτος πραγματοποιήθηκε ψηφιακά, η Σίλια Κριθαριώτη παρουσίασε την κόκκινη συλλογή της “Celia Kritharioti Couture Red for Hope Xmas 2020 Couture Collection” αλλά και τη νέα συλλογή 5226 “5226 CeliaKritharioti For the Golden Hall ready to wear collection”.

Με έμπνευση από το κόκκινο χρώμα, και λίγο πριν τα Χριστούγεννα, ο οίκος Celia Kritharioti δίνει μια νότα αισιοδοξίας για την ελληνική μόδα. Το κόκκινο χρώμα, το χρώμα του πάθους, προσδίδει ζωντάνια και αισιοδοξία σε μία εποχή που αυτό είναι που χρειαζόμαστε περισσότερο από κάθε τι. Πίστη, ελπίδα, αισιοδοξία.

Στην παρουσίαση προβλήθηκε και το υψηλών προδιαγραφών φιλμ που γυρίστηκε στο ατελιέ της Celia Kritharioti στην Πλάκα, το πιο ιστορικό ατελιέ Οίκου Μόδας της Ελλάδας, στο οποίο έχουν κάνει αφιερώματα σχεδόν όλα τα Διεθνή Μέσα (μεταξύ των οποίων η Βρετανική Vogue).

Στην παραγωγή του φιλμ συμμετείχαν κορυφαίοι επαγγελματίες του χώρου και έλαβαν μέρος 7 μοντέλα, μεταξύ των οποίων τα top models Yumi lamber, Ros Georgiou Greek & Emmy rappe.

Δείτε το υπέροχο φιλμ του Οίκου:

Οι δηλώσεις της ίδιας της σχεδιάστριας

Η Σίλια Κριθαριώτη δήλωσε μεταξύ άλλων: «Το κόκκινο είναι αγάπη, έμπνευση, πάθος, αποπλάνηση, δέσμευση και στάση. Το κόκκινο χρώμα ήταν η έμπνευση για τη δημιουργία μιας Συλλογής που όχι μόνο θα φέρει χαρά και ευτυχία σε όλους τους ανθρώπους που αισθάνονται αβεβαιότητα και αγωνίζονται σε αυτήν την πρωτοφανή συγκυρία, αλλά και υποστηρίζουν την Ελληνική Μόδα, έναν επιχειρηματικό τομέα που χρειάζεται περισσότερο από ποτέ υποστήριξη.

Αποδεχόμενη την ευγενική πρόσκληση της Athens Xclusive Designers Week, της μεγαλύτερης εκδήλωσης μόδας στην Ελλάδα, για πρώτη φορά ήθελα να παρουσιάσω τη συλλογή “Red For Hope” με τον μοναδικό τρόπο που μπορεί να γίνει σήμερα: μέσω ενός βίντεο μόδας».

Τοποθεσία: το ιστορικό Atelier στην Πλάκα, στην Αθήνα, τη γειτονιά των Θεών.

Ο φημισμένος φωτογράφος Κώστας Αυγούλης και μια ομάδα αστέρων δημιούργησαν ένα εκπληκτικό βίντεο: Ο hair stylist της Νέας Υόρκης Πάνος Παπανδριανός και ο make up artist Πέτρος Πετροχειλος επιμελήθηκαν την εμφάνιση των μοντέλων, ενώ οι Yumi Lamber, Ros Georgiou, Emmy Rappe και τα υπόλοιπα μοντέλα που συμμετείχαν, αντανακλούν την αισθητική της συλλογής “Red is For Hope” και δημιουργούν μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Σε αυτήν την εποχή, αυτό είναι τόσο απαραίτητο!

Credits:

Video production: kostas avgoulis

https://www.kostasavgoulis.gr/

Make up: petros petroxilos

Hair: panos papandrianos

https://www.instagram.com/panosphair