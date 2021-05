Το καθιερωμένο ACCESSORIES SUMMER BAZAAR της MOTIVA FASHION ανοίγει και πάλι τις πόρτες του με αξεσουάρ από τα αγαπημένα σας brands με εκρηκτικές εκπτώσεις που φτάνουν έως 70%!

Τρίτη 25 Μαΐου – Σάββατο 29 Μαΐου

MOTIVA FASHION: Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 153-155, Καισαριανή, τηλ.: 210 723 9974

Δείτε το χάρτη εδώ

Ωράριο λειτουργίας: Τρί.- Παρ. 10.00-20.00 , Σάβ. 10.00-17.00

Τηρώντας τις οδηγίες και τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας και για την αποφυγή συνωστισμού και πολύωρης αναμονής, η προσέλευση σας στο χώρο θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Το ραντεβού σας μπορείτε να το κλείσετε καλώντας στο τηλέφωνο 6949 985142 το διάστημα 19 έως και 29 Μαΐου, καθημερινές 10:00 π.μ. – 18:00 μ.μ.

Ελάτε στο πιο hot party προσφορών και βρείτε μεγάλη ποικιλία από τα αγαπημένα σας brands:

TRUSSARDI, ALVIERO MARTINI 1A CLASSE, CROMIA, LE PANDORINE, BY BYBLOS, NATIONAL GEOGRAPHIC & PIERRE CARDIN!

To καλοκαίρι θέλει χρώμα και υπέροχα αξεσουάρ. Ανανεώστε το look σας με απαράμιλλο στυλ και ανακαλύψτε οικονομικές και πρωτότυπες προτάσεις για δώρα!

email: [email protected]

www.motiva-fashion.com

