Οι limited edition shopping bags της Attrattivo, επιστρέφουν. Το αγαπημένο brand δε σταματά να εμπνέεται από ρήματα κλειδιά και σε συνεργασία με νέους καλλιτέχνες, συνεχίζει να δημιουργεί το ημερολόγιο της χρονιάς, από συλλεκτικές τσάντες, υποστηρίζοντας κοινωφελής σκοπούς.

Οι Limited Edition Shopping Bags, της attrattivo, που γεννήθηκαν μέσα από τη συνεργασία του brand με 12 νέους καλλιτέχνες και δημιουργήθηκαν με σκοπό να υποστηρίξουν 4 κοινωφελής οργανισμούς, επιστρέφουν με καλοκαιρινή διάθεση και υπέροχα μοτίβα.

Τον Ιούλιο, ο γνωστός street artist Cacao Rocks εμπνέεται από το ρήμα χαλαρώνω και δημιουργεί στο δικό του χαρακτηριστικό ύφος, το εικαστικό που έχει στοιχεία από καλοκαίρι, ενώ τον Αύγουστο οι These Are Few of our Favorite things εμπνέονται από το ταξίδι και μας μεταφέρουν στο κατάστρωμα ενός καραβιού, βάζοντας το γαλάζιο της θάλασσας σε πρώτο πλάνο.

Τα έσοδα από τις shopping bags της καλοκαιρινής περιόδου θα διατεθούν στην εθελοντική οργάνωση «Δρόμοι Ζωής».

Το τρίμηνο που προηγήθηκε ήταν αφιερωμένο στο Athens Pride, στο οποίο η attrattivo προχώρησε σε δωρεά του ποσού καθώς και των shopping bags που παράχθηκαν.

Τις limited edition shopping bags μπορείς να τις βρεις, στα καταστήματά της attrattivo καθώς και στο e-shop της, σε συμβολική τιμή.