Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Athens Xclusive Designers Week χθες αργά το βράδυ με σπουδαίους σχεδιαστές να κλέβουν την παράσταση αλλά και νέα ταλέντα που υποσχέθηκαν ότι έχουν πολλά ακόμα να μας δείξουν.

Η πρώτη ημέρα της AXDW άρχισε με δύο εντυπωσιακές επιδείξεις σε διαφορετικές τοποθεσίες γεμίζοντας την πόλη στυλ, νέα trends και πολλά happenings! H μεγαλύτερη Εβδομάδα Μόδας που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ μόλις ξεκίνησε!

Ο Sotiris Georgiou άνοιξε την Εβδομάδα Μόδας με ένα μοναδικό show στο Ωδείο Αθηνών παρουσιάζοντας τη νέα του συλλογή SS19. Μια συλλογή γεμάτη μεταλλιζέ υφάσματα και έντονες αποχρώσεις με τα neon χρώματα να πρωταγωνιστούν. Στην πασαρέλα είδαμε oversized blazers, μπότες σε καουμπόικο στυλ ενώ τα rose gold και ασημί κοστούμια κέρδισαν τις εντυπώσεις. Οι βερμούδες και τα cycling shorts της νέας του συλλογής είναι αναμφίβολα το νέο trend. Στην πασαρέλα είδαμε και ανδρικές δημιουργίες με μοναδικά oversized κοστούμια, sneakers και loose γραμμές σε athleisure κυρίως στυλ.

Εντυπωσιακές εμφανίσεις, ξένοι σχεδιαστές και πολλές εκπλήξεις στην 2η ημέρα της AXDW! Το Ζάππειο Μέγαρο υποδέχτηκε τις μοναδικές δημιουργίες καταξιωμένων σχεδιαστών, με πλήθος προσκεκλημένων που τίμησαν με την παρουσία τους την Athens Xclusive Designers Week και την 2η ημέρα που ήταν γεμάτη ξεχωριστές επιδείξεις, νέες τάσεις, λάμψη και πολλά highlights!

Το διάσημο brand της Ρουμανίας Flori de IE, άνοιξε τη 2η ημέρα της Εβδομάδας Μόδας με τη νέα συλλογή «Fleurs de paon» με μια ξεχωριστή παλέτα χρωμάτων αποκαλύπτοντας την ρουμάνικη παράδοση με αρκετά μοντέρνα στοιχεία. Στην επίδειξη είδαμε μοναδικά cocktail φορέματα κυρίως σε μαύρο, λευκό και σκούρο πράσινο. Οι περισσότερες δημιουργίες είχαν κεντημένα παγόνια ενώ τα εκκεντρικά καπέλα και τα αξεσουάρ ξεχώρισαν.

Οι νέoι σχεδιαστές ήταν πρωταγωνιστές στην 3η ημέρα της AXDW! Η Athens Xclusive Designers Week στηρίζοντας πάντα τα νέα ταλέντα και τη δημιουργικότητα διοργάνωσε για ακόμα μια σεζόν τα New Designers Awards. Οι νέοι σχεδιαστές παρουσίασαν τις συλλογές τους στο κοινό αλλά και στην κριτική επιτροπή διεκδικώντας 3 πολύ σημαντικά βραβείa: Best Catwalk, Best Trendsetter & Best New Designer.

Σημαντικοί εκπρόσωποι από τον χώρο της μόδας τίμησαν τη διοργάνωση με τη συμμετοχή τους στην κριτική επιτροπή: O Omi Chowdhury, fashion photographer & fashion editor από το Deux Magazine του ομίλου Conde Nast από τη Νέα Υόρκη, η Daniela Shaw, δημοσιογράφος από το κανάλι μόδας GXTV της Kίνας, η πρόεδρος του Orange County Fashion Week, Kathryn Marino και οι εκπρόσωποι της σχολής Fashion Workshop, Αλίκη Δέμη και Σπύρος Ξυλάς.

Η τελετή απονομής των βραβείων New Designers Awards πραγματοποιήθηκε στο Περιστύλιο του Ζαππείου με παρουσιάστρια της βραδιάς την εντυπωσιακή ηθοποιό Ζέτα Δούκα η οποία επέλεξε να φορέσει δύο διαφορετικές δημιουργίες aπό τους Kathy Heyndels & Valtadoros, σχεδιαστές που συμμετέχουν στην 24η AXDW.