Νέα ταλέντα, μοναδικές δημιουργίες αλλά και αγαπημένα fashion brands είχε η 3η μέρα της Athens Xclusive Designers Week. Το Ζάππειο Μέγαρο πλημμύρισε με λάμψη, στυλ και σημαντικές προσωπικότητες που τίμησαν με την παρουσία τους την διοργάνωση.

Η μέρα ξεκίνησε νωρίς το μεσημέρι με τον πιο σημαντικό θεσμό της Athens Xclusive Week, τα New Designers Awards. Πρωτοεμφανιζόμενοι σχεδιαστές και ανερχόμενα ταλέντα παρουσίασαν τις δημιουργίες τους στη κριτική επιτροπή, διεκδικώντας τα βραβεία Best New Designer και Best Trendsetter που αντιστοιχούν σε πολύ σημαντικά έπαθλα για τη μετέπειτα εξέλιξη τους στον κλάδο της μόδας.

Τη διοργάνωση τίμησαν με τη παρουσία τους και τη συμμετοχή τους στην κριτική επιτροπή ο σχεδιαστής μόδας Βλάσης Χολέβας, η fashion editor του Okmag.gr Μαρία Παπαθανασίου και η ιδρύτρια της σχόλης «Romina Karamanea Fashion School» και σχεδιάστρια μόδας, Ρομίνα Καραμανέα,. Παρουσιάστρια της απονομής ήταν η ταλαντούχα fashion blogger και δημιουργός του concept store Anamesa, Αννούσα Μελα ενώ η Προέδρος της Athens Xclusive Designers Week , Τόνια Φουσεκη μίλησε για τις αντιξοότητες αυτής της σεζόν και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι σχεδιαστές για να δημιουργήσουν νέες collection.

Νικητές των New Designers Awards αναδείχθηκαν οι:

Best New Designer: Η σχεδιάστρια Marina Lelvil κέρδισε τις εντυπώσεις με τη συλλογή ‘UNIMETRY’ αποσπώντας ένα σημαντικό βραβείο που εξασφάλισε η Athens Xclusive Designers Week και προσφέρει στο νικητή της φετινής Διοργάνωσης, τη συμμετοχή του σε fashion show στο εξωτερικό προσφέροντας του μια καταπληκτική εμπειρία για την απογείωση της καριέρας του! Επίσης μία συνέντευξη στο δημοφιλές site okmag.gr και έναν μήνα πρακτική στο ατελιέ του Βλάσση Χολέβα .

Η σχεδιάστρια άντλησε την κεντρική ιδέα της από πολλαπλά στοιχεία της φύσης. Η μινιμαλιστική διάθεση στην επιλογή των χρωμάτων ενισχύει την avant guarde γραμμή των ρούχων και οι αυστηρές γεωμετρικές φόρμες αναμειγνύονται με ευδιάκριτες ασυμμετρίες μέσα από παλ αποχρώσεις προμηνύοντας την αναγέννηση της φύσης και την άφιξη της άνοιξης. Η συλλογή ‘UNIMETRY’ με γνώμονα τη κομψότητα παρουσιάζει αρμονική συσχέτιση των παραπάνω χαρακτηριστικών μέσα από μία εναλλακτική φιλοσοφία.

Best Trendsetter: Ο Παυλος Κύρκος με την συλλογή Philedonia απέσπασε το βραβείο που αντιστοιχεί σε ένα σεμινάριο master class της επιλογής του στη σχολή Ρομίνα Καραμανέα fashion school και ένα μήνα πρακτική στο ατελιέ του Βλάσση Χολέβα .

Η όλη ιδέα πίσω από την συλλογή είναι να νιώθεις ελευθερία και μοναδικότητα. Μια συλλογή γεμάτη ασπρόμαυρα prints ως υπενθύμιση ενός ονείρου που γίνεται πραγματικότητα. Υφάσματα που χρησιμοποιήθηκαν: καμπαρτίνα, βελούδο, σατέν.

Στα New Designers Awards διαγωνίστηκαν και άλλοι 2 ταλαντούχοι νέοι σχεδιαστές (αλφαβητικά):

Agathι Τsanakou: Η συλλογή έχει τίτλο “Erotas & Chronos”, αυτό που δίνει χρώμα στη ζωή μας είναι ο Έρωτας και το μόνο που μας ανήκει είναι ο Χρόνος. Οι δημιουργίες της συλλογής είναι μια πρόσκληση να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα και να μεταφερθούμε σε μέρη που ξυπνούν τις αισθήσεις. Σε μέρη που θα νοιώσουμε ερωτευμένοι και θα ζήσουμε τη στιγμή. Κυρίαρχα υλικά της συλλογής είναι η δαντέλα, το βελούδο και το σατέν.

Dantee: Η συλλογή έχει τίτλο “Vinyl Bliss” και είναι εμπνευσμένη από το ιδιαίτερο υλικό βινύλ, Στόχος ήταν η δημιουργία μιας κομψής συλλογής χρησιμοποιώντας αυτό το δύσκολο υλικό έχοντας ως έμπνευση την σύγχρονη γυναίκα που θέλει να δείχνει κομψή και ελκυστική.

Αμέσως μετά οι σπουδαστές και οι απόφοιτοι του Romina Karamanea Fashion School παρουσίασαν για πρώτη φορά τις δημιουργίες τους στο κοινό. Πιο συγκεκριμένα, δέκα σπουδαστές κλήθηκαν να σχεδιάσουν μία ομαδική συλλογή με τεχνικές upcycling χρησιμοποιώντας την φαντασία και τις γνώσεις τους για μία συλλογή με το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα . Επίσης, απόφοιτοι του ακαδημαϊκού έτους 2021 παρουσίασαν ένα μέρος της διπλωματικής τους εργασίας, την πρώτη τους προσωπική, capsule συλλογή μοιραζόμενοι μαζί μας την αισθητική και την σχεδιαστική τους ταυτότητα χρησιμοποιώντας δεξιότητες που ανέπτυξαν στο διετές πρόγραμμα Σχέδιο Μόδας, Τεχνολογία και Kατασκευή.

Στην συνέχεια ακολουθήσε η βραβευμένη σχεδιάστρια μόδας Ιrene Angelopoulos παρουσιάζοντας την καινούρια της haute couture σειρά ρούχων που αποτελείτε από τουαλέτες με χειροποίητα κεντήματα, κρύσταλλα , βελούδο και μεταξωτές υφές που μαγεύουν. Η συλλογή της έχει τίτλο “Bite your forbidden apple” της οποίας βασικό στοιχείο είναι το χρώμα του πάθους που δεν είναι άλλο από το δυναμικό κόκκινο. Το πάθος συμβολίζει την γυναικεία φύση που αποτελεί την βασική πηγή έμπνευσης για την σχεδιάστρια και η επιθυμία για το απαγορευμένο μεταφράζεται με την αναπόφευκτη έλξη που προκαλεί η θηλυκότητα μίας γυναίκας. Την επίδειξη σηματοδότησε το εντυπωσιακό βίντεο στις αποχρώσεις του κόκκινου με πρωταγωνίστρια την σχεδιάστρια. Το brand we bags από wood experience συνόδευσε κάποιες από τις δημιουργίες της σχεδιάστριας με ευφάνταστες τσάντες από ξύλο και δέρμα.

Παγκόσμια γνωστή ως μία από τις πιο διάσημες και αγαπημένες εταιρείες ένδυσης των celebrities σε όλο τον κόσμο, η Juicy Couture παρουσίασε την S/S ’22 συλλογή με παρουσιάστρια την Φαίη Σκορδά η οποία ήταν ντυμένη με δημιουργία του brand . H Juicy Couture ανά σεζόν παρουσιάζει τις παρακάτω συλλογές : Βlack Label που είναι η premium συλλογή από τα διαχρονικά iconic styles. Η White Label συλλογή που ακολουθεί τις τάσεις της μόδας, εστιάζοντας στο νεανικό κοινό. Η απόλυτη stay- at -home συλλογή Lounge η οποία αποτελείται από ρούχα για το σπίτι και εσώρουχα δίνοντας μια νότα premium στην καθημερινότητά μας. Η SPORT συλλογή που αποτελείται από αθλητικά ρούχα εμπνευσμένα από το streetwear και τα Αccessories .

Η νέα συλλογή της Peace&Chaos εμπνέεται από τις αντιθέσεις και τα τολμηρά χρώματα της δεκαετίας του 70, από το πάθος της εποχής για ελευθερία και τα ξέφρενα πάρτυ. Μέσω του δημιουργικού οράματός τους, οι Creative Directors της Peace & Chaos, Nefeli Allan & Dimitris Pantazis, ντύνουν τη γυναίκα που διακρίνεται για την επαναστατική της διάθεση, την ανάγκη της για αυτονομία και τη λαχτάρα για διασκέδαση. Είναι μια boho chic συλλογή που συνδυάζει μοναδικά patterns, κυρίαρχο χαρακτηριστικό του Brand, υπέροχα υφάσματα και ξεχωριστά designs, σε mood ‘70s. Στη συλλογή κυριαρχούν η ένταση των χρωμάτων και η ξεχωριστή φόρμα των ρούχων. Highlight του fashion show η ραδιοφωνική παράγωγος του Best Radio, Μαρία Παπιδάκη που έδωσε τον δικό της ρυθμό με τις μουσικές επιλογές της.

Η τρίτη μέρα της AXDW έκλεισε με τη σειρά κοσμημάτων Bold by Αngelique η οποία έχει επιρροές από την αρχιτεκτονική και τα κοσμήματα είναι φτιαγμένα στο χέρι από ανακυκλώσιμα μέταλλα. Η συλλογή αποτελείται από δυναμικά κομμάτια που μπορούν να χαρακτηρίσουν μία εμφάνιση και να αναδείξουν την προσωπικότητα αυτού που τα φοράει. Aυτό ήταν το όραμα της δημιουργού Αngeliki Tsanis, όταν ξεκίνησε να σχεδιάζει την σειρά. Όλα τα κομμάτια είναι unisex, τολμηρά και με έντονo χαρακτήρα. Με το μότο η ‘’διαφορετικότητα είναι δύναμη’’, παρουσιάστηκαν τα σχέδια της νέας συλλογής που αποτελείται από easy-to-wear αλλά ταυτόχρονα, elegant και μοναδικά κοσμήματα. Στην πασαρέλα περπάτησαν γυναίκες και άντρες όλων των ηλικιών επιβεβαιώνοντας την diversity φιλοσοφία του brand.

Πολλοί επώνυμοι τίμησαν με την παρουσία τους την τρίτη ημέρα της AXDW: Σταματίνα Τσιμτσιλή, Περικλής Κονδυλάτος, Σάσα Σταμάτη, Κώστας Κοκκινάκης, Έλενα Γαλίφα, Ελίζαμπεθ Ελέτσι, Κώστας Σόμερ, Βαλεντίνη Παπαδάκη, Σάμυ Φάις, Ελένη Τσολάκη, Νικολέτα Σερέτη, Ιωάννα Σρόιτερ, Αννίτα Ναθαναήλ, κος Μιχαηλίδης, Σούλα Λιάκου, Νεσχάν Μουλαζίν, Στέλλα Γιαμπουρά, Τζόυς Ευείδη, Δήμος Αναστασιάδης, Έλλη Αγγελιδάκη…κα.

