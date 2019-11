Αλήθεια έχεις σκεφτεί ποτέ γιατί περνάς τόσες ώρες στο γυμναστήριο και την προπόνηση; Η άσκηση και ο αθλητισμός είναι σίγουρα ένας τρόπος ζωής αλλά πρέπει να ξέρεις το στόχο σου για να μένεις συγκεντρωμένος σε αυτόν. Γυμνάζεσαι για να χάσεις κιλά; Για να ξεδίνεις μετά τη δουλειά; Για να βοηθήσεις την υγεία σου; Για να κάνεις παρέα στη φίλη σου; Για να αποδείξεις στον εαυτό σου (ή και κάποιον άλλο) ότι μπορείς; Γιατί απλά σου αρέσει;

Δεν υπάρχει σωστή και λάθος απάντηση. Το ζήτημα είναι απλά να εστιάζεις στον εαυτό σου και να κάνεις ό,τι σε ευχαριστεί χωρίς να σε πιέζει ο ανταγωνισμός, ο χρόνος, οι κανόνες. Ο καθένας από εμάς αντλεί διαφορετικού είδους απόλαυση από τη γυμναστική. Η Bodytalk πρεσβεύει την ελευθερία του να επιλέγει κανείς τι είναι αυτό που τον ευχαριστεί και σχεδιάζει ρούχα που αγκαλιάζουν κάθε σώμα, χωρίς να θυσιάζει τίποτα από την ποιότητα ή το στιλ τους. Ρούχα ιδανικά για κάθε τύπο αθλήματος και γυμναστικής. Αυτή είναι η συλλογή της Bdtk Train for [whatever gives you Pleasure].