Ο τρόπος με τον οποίο φροντίζουμε τα ρούχα μας έχει άμεση επίπτωση στο περιβάλλον για αυτό και οι οικιακές συσκευές της LG Electronics (LG) διαθέτουν καινοτόμες τεχνολογίες που συμβάλλουν σημαντικά στην προστασία των ρούχων. Ωστόσο, η σωστή φροντίδα των ρούχων δεν είναι από μόνη της αρκετή αφού η ποιότητα των υφασμάτων παίζει καίριο ρόλο στον κύκλο ζωής κάθε ενδύματος.

Μειώνοντας την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και αυξάνοντας τον κύκλο ζωής των ρούχων.

Κάθε χρόνο στην Ευρώπη δημιουργούνται 5,8 εκατομμύρια τόνοι απορριμμάτων υφασμάτων[1]. Μικρές κινήσεις, όπως η σωστή φροντίδα των ρούχων, έτσι ώστε να είναι πιο ανθεκτικά, μπορούν να βοηθήσουν να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο αύριο. Σε αυτό το πλαίσιο, η LG προτείνει απλές λύσεις για σωστή επιλογή και συντήρηση των ρούχων:

Συμβουλές από την LG για ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των ρούχων

Ελέγξτε την ποιότητα του υφάσματος

Η ποιότητα του υφάσματος παίζει σημαντικό ρόλο. Εάν τραβήξει κανείς απαλά το ύφασμα κι αυτό διατηρήσει το σχήμα του, τότε το ύφασμα είναι καλής ποιότητας.

Ελέγξτε τη σύνθεση των ινών

Υφάσματα από 100% φυσικές ίνες, όπως το μαλλί και το λινό θα διαρκέσουν περισσότερο από τα συνθετικά, όπως το ακρυλικό και το νάιλον.

Φροντίστε σωστά τα ρούχα σας

Είναι εξαιρετικά σημαντικό, τα ρούχα να πλένονται με βάση τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα τους. Επιλέγοντας ένα πλυντήριο ρούχων με ειδικά προγράμματα πλύσεων για κάθε τύπο ρούχων, όπως τα πλυντήρια ρούχων της LG με τεχνολογία AI DD, μπορείτε να παρατείνετε σημαντικά τον χρόνο ζωής τους. Χάρη στην τεχνολογία AI DD™ ανιχνεύεται το βάρος και η απαλότητα του υφάσματος, και επιλέγονται αυτόματα οι βέλτιστες κινήσεις για το ύφασμα, προσφέροντας έτσι 18%[2] μεγαλύτερη προστασία των ρούχων.

Αποφύγετε τα ορατά φερμουάρ

Τα ρούχα που φέρουν ορατά φερμουάρ είναι πιο επίφοβο να ’πιάσουν’ κάποιο ρούχο και να το καταστρέψουν. Αναζητήστε κρυμμένα φερμουάρ, προστατευμένα με ύφασμα.

Αυτές οι μικρές και απλές αλλαγές στην επιλογή και τη φροντίδα των ρούχων, μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τα αγαπημένα σας ρούχα, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

[1] “Textiles and the environment in a circular economy”, European Environment Agency, 2019.

[2] Η δοκιμή έγινε από την Intertek τον Μάρτιο του 2019. Κύκλος βαμβακερών με 2 κιλά εσωρούχων σε σύγκριση με τον συμβατικό κύκλο βαμβακερών της LG (F4V9RWP2W έναντι FC1450S2W). Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τα ρούχα και το περιβάλλον.