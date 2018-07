Σαββατοκύριακο πλησιάζει ξανά και τα πιο κοντινά νησάκια ήδη μαζεύουν κόσμο. Εσύ άραγε που θα πας; Με τη κολλητή ή με το αγόρι; Μήπως θα πάτε μεγάλη παρέα; Ότι και αν αποφασίσεις να κάνεις εμείς είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε στη διαδικασία της βαλίτσας.

Μια μακρυμάνικη μπλούζα

Δεν θα πρέπει να ξεχάσεις μια μπλούζα με μακρύ μανίκι! Εμείς λατρέψαμε την παραπάνω γιατί είναι ριγέ, γιατί έχει εντυπωσιακά κεντήματα και φυσικά γιατί είναι Nautica. Αν σου αρέσει και εσένα μπορείς να τη βρεις στο notos.gr αλλά έχω τέλεια νέα για εσένα που μένεις Θεσσαλονίκη και θα πας στη Χαλκιδική (γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει) το εντυπωσιακό portfolio του πολυκαταστήματος notos Θεσσαλονίκης και του e-department store notos.gr εμπλουτίζεται με μια ακόμα σημαντική άφιξη: η γυναικεία συλλογή του διάσημου αμερικάνικου lifestyle brand Nautica ήρθε και φέρνει μαζί της το δικό της τόνο casual κομψότητας με ρούχα υψηλής ποιότητας και αισθητικής.

Προστασία για τα μαλλιά σου

Θα σου πω κάτι που πρέπει να το κρατήσεις μυστικό! Πρέπει να προστατεύσεις τα μαλλιά σου από τον ήλιο, ακόμα και αν δεν τα βάφεις τα μαλλιά ταλαιπωρούνται και συχνά φριζάρουν, οι άκρες σπάνε και τα μαλλιά σου δεν είναι όπως ήταν στο παρελθόν.

Η shu uemura παρουσιάζει την 1η σειρά περιποίησης που δίνει στα μαλλιά μια δεύτερη ευκαιρία βοηθώντας τα να κάνουν μια νέα αρχή, όσο κι αν έχουν καταπονηθεί. Η νέα Ultimate Reset, είναι η μια σειρά περιποίησης για την απόλυτη εντατική επανόρθωση, των πολύ ταλαιπωρημένων μαλλιών. εμπλουτισμένη με εκχυλίσματα βιολογικού ρυζιού, που καλλιεργείται στην Ηyogo, στην Ιαπωνία. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα με εμφανή δράση 48 ωρών σε όλα τα συμπτώματα της καταπόνησης. Τα μαλλιά επανορθώνονται σε βάθος & τιθασεύονται, από τη ρίζα ως τις άκρες, γίνονται 10 φορές πιο ανθεκτικά στο σπάσιμο, αποκτούνε λάμψη υγείας όλη την ημέρα & παρέχει παράλληλα προστασία του χρώματος κατά των πορτοκαλί τόνων.

Μη φύγεις χωρίς Highlighter

Αν δεν αντέχεις το υπερβολικό βάψιμο κατά τη καλοκαιρινή περίοδο θα συμφωνήσουμε μαζί σου. Μπορείς όμως σίγουρα να χρησιμοποιήσεις highlighter και εμείς αγαπήσαμε το νέο Go for the glow της Essence! Οι τρεις αποχρώσεις highlighter είναι ιδανικές για να δημιουργήσετε την τέλεια λάμψη. Οι αποχρώσεις μπορούν να φορεθούν ξεχωριστά, η μία πάνω από την άλλη ή και να αναμιχθούν. Η παλέτα κυκλοφορεί σε δύο εκδοχές και προσφέρει αποχρώσεις που ταιριάζουν σε κάθε τύπο δέρματος – η μία εκδοχή έχει παστέλ αποχρώσεις και η άλλη ζεστούς, μπρονζέ τόνους.

Καλοκαιρινή μυρωδιά στο αφρόλουτρο που σε ταξιδεύει

Καλοκαίρι χωρίς άρωμα καρύδας δεν γίνεται! Η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη μυρωδιά έχει γεμίσει τις καλοκαιρινές μου διακοπές εδώ και πολλά χρόνια έτσι λοιπόν ενθουσιάστηκα όταν έμαθα πως Vidal Coconut Water ενυδατώνει την επιδερμίδα και έτσι μπορώ να απολαμβάνω το μπάνιο μου με τα πιο όμορφα αρώματα. Για εσένα που δεν θα πας όμως κάπου αυτό το σαββατοκύριακο να ξέρεις πως είναι η καλύτερη επιλογή για να αποδράσουμε από τα στενά όρια της καθημερινότητας, να «ταξιδέψουμε σε εξωτικά παραδεισένια μέρη» και να αλλάξουμε διάθεση κάνοντας το φετινό καλοκαίρι το πιο ξένοιαστο και ακόμα πιο εξωτικό!

Γυαλιά ηλίου με στυλ

Από τη βαλίτσα σου φυσικά δεν πρέπει να λείπουν τα γυαλιά ηλίου! Κάθε χρόνο επισκέπτεσαι το κατάστημα οπτικών για να βρεις εκείνο που σου ταιριάζει καλύτερα. Μάλιστα στη μόδα τον τελευταίο καιρό όπως έχεις καταλάβει είναι τα Cat – eye για αυτό και η Max & Co δημιούργησε μια συλλογή προκειμένου να βρεις εκείνο που ταιριάζει περισσότερο με το στυλ σου. Τα γυαλιά ηλίου είναι διαθέσιμα σε τέσσερις διαφορετικές αποχρώσεις: μπεζ και διαφανές κίτρινο για το μετωπικό προφίλ με βραχίονες έντονο κίτρινο και καφέ φακούς, Αβάνα και διαφανές nude για το μετωπικό προφίλ με βραχίονες μαύρους και καφέ φακούς, διαφανές τυρκουάζ και μπλε για το μετωπικό προφίλ με βραχίονες σε έντονο μπλε και φακούς αεροπόρου μπλε, διαφανές γκρι για το μετωπικό προφίλ με μαύρους βραχίονες και γκρι φακούς.