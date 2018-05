Έχεις προετοιμαστεί για τις παραλίες; Μην φορέσεις πάλι το περσινό, που ας μην γελιόμαστε είναι το προπέρσινο. Εμείς έχουμε εξοπλιστεί με μαγιό και σου προτείνουμε τα καλύτερα που βρήκαμε για να είσαι λαμπερή και εντυπωσιακή στις παραλίες.

Φέτος η Oysho εμπνεύστηκε από την αφρικανική σαβάνα και δημιούργησε μια έθνικ κολεξιόν που θα σε ενθουσιάσει. Υφές και ελαφριά υφάσματα όπως το λινό μαζί με χρωματιστά εμπριμέ που παρουσιάζουν το ιδανικό σχέδιο αυτού του καλοκαιριού.Τα ενδύματα με όγκο και με λεπτομέρειες με κουμπιά και ζώνες, τα οποία διαγράφουν τη γυναικεία σιλουέτα σε τουνίκ, πουκαμίσες, φορέματα και μακριές ολόσωμες φόρμες πρωταγωνιστούν στην συλλογή.

Τα μαγιό συνδυάζουν τις υφές με το χρώμα. Κλασικά τριγωνικά ή μπαντό ντεκολτέ αναμειγνύονται με τα πιο καινοτόμα μοντέλα όπως ο γιακάς halter και οι λεπτομέρειες με σούρες. Όσον αφορά τα σλιπ, ξεχωρίζουν τα ψηλόμεσα και με κόψιμο στους γοφούς, δημιουργώντας εκλεπτυσμένα look για αυτή τη σεζόν.

Για πιο girlie εμφανίσεις με σύγχρονο ύφος επέλεξε από την συλλογή Tezenis beachwear collection Spring/Summer 2018. Ασυμμετρία και cut-outs ενισχύουν το στυλ Tezenis με λεπτομέρειες όπως μεταλλικοί κρίκοι και κορδέλες με εφέ κορσέ. Η Tezenis ενισχύει την μίξη των στυλ και δίνει μια φρεσκάδα στα μαγιό. Η μποέμ διάθεση που επικρατεί βασίζεται σε έθνικ σχέδια με φολκλόρ εμπριμέ και μπατίκ μοτίβα που διαθέτουν μία πιο σκοτεινή γοητεία κι αναθεωρούν τα jungle prints. Αν σου αρέσει το pin-up style σίγουρα θα βρεις κάτι για σένα αφού συνδυάζονται τέλεια με βολάν και σούρες.

Φιόγκοι, βολάν, βραχιόλια. Αυτή η συλλογή της Women’s Secret τα έχει όλα. Δημιούργησε ρομαντικά και δυναμικά looks με τα εντυπωσιακά μαγιό με βολάν που αναδεικνύουν το ντεκολτέ και το κάνουν να δείχνει πιο πλούσιο. Πιστή στην μόδα η κολεξιόν εντάσσει τους κρίκους στα μαγιό δημιουργώντας sexy looks. Πρωταγωνιστής είναι τα trikinis ενώ τα ολόσωμα μαγιό θα δημιουργήσουν τα πιο εξεζητημένα looks. Μόνο ως σέξι και αποπλανητικά μπορούν να χαρακτηριστούν τα one shoulder μαγιό αποτελώντας το «αστέρι» του καλοκαιριού. Κόμποι και ρίγες κολακεύουν κάθε σιλουέτα και τονίζουν τη μέση. Διάλεξε το δικό σου και κέρδισε τις εντυπώσεις τις παραλίες.

Φυσικά μια εμφάνιση στην παραλία δεν είναι ολοκληρωμένη χωρίς γυαλιά ηλίου. Γιατί πάνω απ’ όλα βάζουμε την προστασία μας, χωρίς βέβαια να θυσιάζουμε το στυλ.

Χάρισε στην εμφάνισή σου φινέτσα και διακριτική κομψότητα με την νέα συλλογή γυαλιών Elie Saab. Οι αποκλειστικές χειροποίητες δημιουργίες του οίκου αντλούν έμπνευση από τη φύση, και ιδιαίτερα, από τις απαλές καμπύλες των θαλασσινών κυματισμών. Η διακοσμητική πινελιά είναι κοινό στοιχείο σε όλα τα μοντέλα, άλλοτε φωτίζοντας τα λεία περιγράμματα με λαμπερά κρύσταλλα Swarovski® και άλλοτε υπογραμμίζοντας το μονόγραμμα, ως μοναδικό διακριτικό σύμβολο. Προστάτευσε τα μάτια σου με στυλ και κομψότητα.

Για τέταρτη φορά η Tommy Hilfiger συνεργάζεται με το διάσημο σούπερ μόντελ Gigi Hadid για μια συλλογή γυαλιών ηλίου που εντυπωσιάζει.Η συλλογή TommyXGigi Άνοιξη 2018 είναι αφιερωμένη στην ταχύτητα, σε κάθε της μορφή – από την λατρεία του Tommy Hilfiger για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό μέχρι τον γρήγορο τρόπο ζωής της Gigi Hadid. Αποτελείται από 4 γυαλιά ηλίου με ρετρό διάθεση, επίπεδο μπροστινό τμήμα από Optyl, εκσυγχρονισμένο με χρωματιστούς φακούς και μεταλλικούς βραχίονες. Το λογότυπο Gigi Hadid και η εμβληματική σημαία της TOMMY HILFIGER διακοσμούν τον αριστερό βραχίονα και στους τρεις διαφορετικούς χρωματικούς συνδυασμούς: μαύρο μπροστινό τμήμα με μαύρους βραχίονες, ασπρόμαυρα καρό ακροβραχιόνια και πορτοκαλί κοσμητικούς φακούς, λευκό μπροστινό τμήμα με χρυσούς βραχίονες, λευκά-γκρι καρό ακροβραχιόνια και κερασί κοσμητικούς φακούς, μαύρο μπροστινό τμήμα με ασημί βραχίονες, ασπρόμαυρα καρό ακροβραχιόνια και γκρι φακούς. Ιδιαίτερα γυαλιά που θα σου δώσουν φανταστικό στυλ.