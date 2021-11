Τι έγινε το σαββατοκύριακο του Halloween στο The Horror Escape Room; Τι έζησαν οι λάτρεις των ταινιών τρόμου στην μοναδική εμπειρία που δημιούργησαν η Vans και το Sneaker10;

Η Vans και το Sneaker10 παρουσίασαν ένα ξεχωριστό horror escape room, που δημιουργήθηκε για τους λάτρεις των ταινιών τρόμου και τους Vans lovers και φιλοξένησε 160 τυχερούς fans, το σαββατοκύριακο του φετινού Halloween.

– 4 εμβληματικές ταινίες τρόμου και οι διάσημοι πρωταγωνιστές τους “ζωντάνεψαν“.

– 4 μοντέλα της νέας συλλογής Vans x Horror… ήταν το “κλειδί” για την έξοδο απ΄το θεματικό escape room.

– 160 νικητές έζησαν αυτή τη μοναδική εμπειρία horror

Οι τυχεροί νικητές με την παρέα τους έλυσαν γρίφους, περιηγήθηκαν στο σκοτάδι, “έζησαν” σκηνές από τις επιλεγμένες ταινίες τρόμου και τελικά κατάφεραν να δραπετεύσουν από τα διάσημα σκηνικά των ταινιών τρόμου και τους πρωταγωνιστές τους.

Οι κλασικές ταινίες IT, The Shining, Friday the 13th και A Nightmare on Elm Street, οι ήρωές τους και επιλεγμένες σκηνές τους, “ζωντάνεψαν” στο The Horror Escape Room, by Vans x Sneaker10 που δημιουργήθηκε με αφορμή τη μοναδική συλλογή Vans x Horror.

Η συλλογή Vans x Horror αποτελεί μια πρωτότυπη ερμηνεία σε μερικές από τις διασημότερες και τρομακτικότερες σκηνές ταινιών τρόμου, που εμφανίζονται σε εμβληματικά μοντέλα της Vans αλλά και σε ρούχα, και έκαναν το φετινό Halloween πιο τρομακτικό από ποτέ.