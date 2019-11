Η 26η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας (AXDW) ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου με το fashion show του οίκου Parthenis στο Fuzz, παρέα με το συγκρότημα CHICKN.

Τα μοντέλα του οίκου ανέλαβαν ρόλο groupies και πραγματοποίησαν ένα φοβερό dance performance on stage ξεσηκώνοντας το κοινό και αναδεικνύοντας τις δημιουργίες Parthenis με χορευτικές κινήσεις.

Τι είδαμε; Τολμηρά ντραπαρίσματα, stretchy leathers και μεταλλικές υφές να μπλέκονται με κλασσικές αναφορές και μινιμαλιστικές ημιδιαφάνειες σε ένα retro-modern ύφος. Η συλλογή του Parthenis έχει απαλές, ζεστές φθινοπωρινές αποχρώσεις όπως λαδί και μπεζ που κυριαρχούν και εναρμονίζονται με ιδιαίτερες βελούδινες, σατέν και ponyskin υφές.

Τα μοντέλα φόραγαν Envie στα πόδια τους ενώ το μακιγιάζ τους επιμελήθηκε ο Freddy Kalobratso με τη σχολή του Freddy Make Up Stage. Tα προϊόντα Tresemme -σύμμαχος της εβδομάδας μόδας της Νέας Υόρκης, χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για το hairstyling των μοντέλων της επίδειξης, το οποίο επιμελήθηκε η σχολή Διαμαντόπουλος.

Η συλλογή διατίθεται στα καταστήματα Parthenis και στο e-shop www.orsalia-parthenis.gr

Συντελεστές:

Direction: Antonios Spathas

Styling: Άννα Zinchenko

Make up: Freddy Make up Stage

Hair: Tresemme με την επιμέλεια της Σχολής Διαμαντόπουλος

Live Music: CHICKN

Music curation: Παντελής Γκουδής

PR & Communication: Plus More 360°

Production: Athens Xclusive Designers Week