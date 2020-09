Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Νέας Υόρκης (MoMA) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα Μουσεία Τέχνης ολόκληρου του κόσμου. Τώρα, το MoMa γίνεται πιο οικείο από ποτέ αφού μπορούμε να έχουμε μερικά από τα εμβληματικότερα του εκθέματα στα παπούτσια μας και στα ρούχα μας. Πώς; Η Vans και το MoMA παρουσιάζουν μία ξεχωριστή συλλογή ένδυσης και υπόδησης, αφιερωμένη σε εκθέματα του μουσείου και έργα διακεκριμένων καλλιτεχνών.

Η ανατρεπτική συλλογή της Vans φέρνει τα εκθέματα του MoMA κοντά μας

Η συλλογή θα κυκλοφορήσει σε δύο μέρη και ξεκινά με Salvador Dalí, Vasily Kandinsky και Claude Monet, ενώ θα ακολουθήσει το δεύτερο μέρος με περισσότερους καλλιτέχνες τον Νοέμβριο.

Το πρώτο μέρος της συλλογής Vans and MoMA θα είναι διαθέσιμο από τις 30 Σεπτεμβρίου στα επίσημα καταστήματα της Vans στο The Mall Athens και Athens Metro Mall, στα νέα καταστήματα στο Golden Hall και το Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, στο Nicosia Mall και το My Mall στην Κύπρο, καθώς και σε

επιλεγμένα καταστήματα λιανικής. Μείνετε συντονισμένοι για το δεύτερο μέρος της συλλογής με περισσότερους καλλιτέχνες.

H Vans συνεργάζεται με ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα μουσεία του κόσμου, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Νέας Υόρκης (MoMA). Το MoMA και η Vans μοιράζονται το ίδιο πάθος -να εμπνέουν την ατομική έκφραση σε όλο τον κόσμο- και ενώνουν τις δυνάμεις τους φέτος το φθινόπωρο παρουσιάζοντας μια ξεχωριστή

συλλογή.

Οι καλλιτέχνες που επιλέχθηκαν για τη συλλογή, αντικατοπτρίζουν την ποικιλία και τη διαφορετικότητα των εκθεμάτων του MoMA, με έργα από τους Salvador Dalí, Vasily Kandinsky, Claude Monet, Edvard Munch, Jackson Pollock , Lyubov Popova και Faith Ringgold.

Και τα δύο μέρη περιλαμβάνουν προϊόντα που δημιουργήθηκαν από έργα τέχνης/εκθέματα του Μουσείου και επιλέχθηκαν από τη Vans σε συνεργασία με το MoMA. Κάθε προϊόν έχει σχεδιαστεί με σεβασμό και εκτίμηση προς τους καλλιτέχνες και το έργο τους, έχοντας καμβά τα μοντέλα Vans Classic.

Οι καλλιτέχνες και αντίστοιχα κομμάτια της συλλογής

Salvador Dalí

Ο Salvador Dalí εμπνεόταν από το υποσυνείδητο, τα όνειρα και τη φαντασία δημιουργώντας σουρεαλιστικά έργα που μπλέκουν το αληθινό με το φανταστικό.

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα του ‘The Persistence of Memory. 1931’ έχει αποτυπωθεί στο πάνω μέρος και στα πλαϊνά του μοντέλου Vans Old Skool Twist. Η κατασκευή του μοντέλου αλλάζει ώστε να ξεπερνάει την αντίληψη της πραγματικότητας και τελειοποιείται με μια σόλα από γόμα και μια χαρακτηριστική παραμορφωμένη γραμμή που χρησιμοποιείται επίσης στο Vans long sleeve και το pullover της συλλογής.

Kandinsky

O Kandinsky, πρωτοπόρος καλλιτέχνης της αφηρημένης τέχνης, πίστευε ότι το χρώμα και το σχήμα εκπέμπουν το δικό τους συναίσθημα και δύναμη, ανεξάρτητα από τις εικόνες και τα αντικείμενα.

Χρησιμοποιώντας την εκτύπωση που έφτιαξε ο Kandinsky την περίοδο που δίδασκε στο German Bauhaus school of art and design, το ‘Orange 1923’, το Vans Classic Slip-On αποτίει φόρο τιμής σε αυτή την εξερεύνηση της αφηρημένης μορφής, με μία σχολαστική κάλυψη του καμβά στο πάνω μέρος του υποδήματος αλλά και την αντίστοιχη «μετάφραση» του έργου σε ένα t-shirt, ένα crewneck και ένα καπέλο snapback.

Claude Monet

Tην πρώτη σειρά καλλιτεχνών ολοκληρώνει ο Claude Monet, η κινητήριος δύναμη του ιμπρεσιονιστικού κινήματος, που κατέγραψε τη συνεχώς μεταβαλλόμενη εξοχή της Γαλλίας μέσω της ζωγραφικής στην ύπαιθρο (en plein air), παρατηρώντας τη φύση.

Η συνεργασία της Vans και του MoMA παρουσιάζει το έργο του ‘Water Lilies 1914-1926’, που δημιουργήθηκε κατά την τελευταία περίοδο του έργου του Monet, στο σπίτι του στη Giverny. Το έργο εμφανίζεται στο πάνω μέρος του Vans Authentic και σε άλλα κομμάτια της συλλογής: καπέλο, fleece και backpack.

Το πρώτο μέρος της συλλογής περιλαμβάνει επίσης και μία σειρά 10 προϊόντων (υποδημάτων, ενδυμάτων και αξεσουάρ) με την επωνυμία MoMA. Τα μοντέλα παρουσιάζουν μια πολύχρωμη ερμηνεία του εμβληματικού checkerboard της Vans με φωτεινά, έντονα χρώματα και αντλούν έμπνευση από την πρόσφατα ανανεωμένη

ταυτότητα του Μουσείου.

Η συλλογή περιλαμβάνει σχέδια με τα λογότυπα Vans και MoMA στα πιο πρόσφατα μοντέλα με τεχνολογία ComfyCush, τα Old Skool και Era. Η σειρά ολοκληρώνεται με προϊόντα ένδυσης και αξεσουάρ με τα δύο λογότυπα: longsleeve και t-shirt για ενήλικες και παιδιά, καθώς και ένα ελαφρύ cinch backpack.

Η Vans φέρνει και τα παιδιά κοντά στο MoMA

Για να ζωντανέψει τη δημιουργική έκφραση και να ενθαρρύνει τα παιδιά να ασχοληθούν με την τέχνη, η συνεργασία της Vans και του MoMA περιλαμβάνει και μία σειρά αποκλειστικά για παιδιά.

Η παιδική σειρά επικεντρώνεται στο χρώμα και στη διαδραστικότητα. Η Vans συνεργάστηκε με εκπαιδευτικούς του MoMA για να αναπτύξουν ένα Classic Slip-On με hook-and-loop σχήματα, που επιτρέπει στα παιδιά να σχεδιάσουν τα ίδια τα παπούτσια τους, προσφέροντάς τους έτσι μια δημιουργική εμπειρία.

Επιπλέον, το μοντέλο Old Skool αποτελεί έναν ιδιαίτερο τρόπο να αντιληφθούν τα παιδιά τη θεωρία των χρώματων και την ανάμειξη χρωμάτων, δημιουργώντας μια έντονη διαφορά μεταξύ κύριων και δευτερευόντων χρωμάτων στο

σχεδιασμό του.

Τέλος, τα μοντέλα Vans and MoMA Old Skool και Old Skool V περιλαμβάνουν ένα ειδικό hang tag με την αυθεντική χρωματική ρόδα, προσφέροντας την ευκαιρία στα παιδιά να κατανοήσουν τη θεωρία των χρωμάτων.