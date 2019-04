Έλα δεν θέλω να κάνεις μούτρα επειδή βρέχει σήμερα! Σκέψου ότι ένα υπέροχο σαββατοκύριακο σε περιμένει και μαζί και ένα μοναδικό ταξίδι. Όσο λοιπόν είσαι στην αναμονή εγώ είμαι εκείνη που θα σου γεμίσω τη βαλίτσα σου με όλα εκείνα τα σημαντικά που πρέπει να πάρεις ώστε να είσαι μέσα στην μόδα με ή χωρίς βροχή!

Σακίδιο

Αν έχεις σκοπό να πάρεις και το laptop μαζί τότε οπωσδήποτε πρέπει να αγοράσεις αυτό το σακίδιο καθώς χωράει laptop μέχρι 15.6″. Είναι αρκετά ανθεκτικό και έχει και έξτρα επέκταση για εσένα που θέλεις να βάλεις μερικά πραγματάκια ακόμα. Μόνο πρόσεχε γιατί αν το δει το αγόρι σου σίγουρα θα θέλει να το κάνει δικό του. Για αυτό θα σου πω ένα μυστικό. Πες του να μπει στο bagie.gr και στο σημείο κουπόνι να γράψει «thatslife». Έτσι θα έχει και 10% έκπτωση! Τέλειο ε;

Φουλάρι

Και γιατί στο προτείνω; Γιατί προσωπικά μπορώ να βρω αρκετούς τρόπους να το χρησιμοποιήσω. Είτε αυτό σημαίνει ότι θα το φορέσω στο λαιμό μου, είτε ότι θα το κάνω κορδέλα, τουρμπάνι ή οτιδήποτε άλλο για τα μαλλιά μου το πιο σημαντικό όμως είναι ότι θα αρχίσεις να ντύνεσαι βιώσιμα με την H&M! Με αφορμή το ταυτόχρονο λανσάρισμα των δύο αειφόρων συλλογών της, Η&Μ Conscious και Conscious Exclusive στις 11 Απριλίου, η H&M παρουσιάζει τη νέα της digital καμπάνια με πρωταγωνίστριες πέντε μοναδικές γυναίκες – τη Μαρία Ναυπλιώτου, την Έσθερ Μαστρογιάννη, την Τζωρτζίνα Λιώση, τη Μαρίνα Σάττι και την Έφη Βράκα.Μέσα από σύντομα digital videos, η κάθε μία εκφράζει με τον δικό της τρόπο για ποιο λόγο επιλέγει να ντύνεται με βιώσιμα, H&M Conscious υλικά, και μας παρακινούν να αναλάβουμε δράση και να κλείσουμε μαζί τον κύκλο ζωής της μόδας, συμμετέχοντας στην Ανακύκλωση Ρούχων.

Μαγιό

Η Bershka Swimwear συγκεντρώνει μία μεγάλη ποικιλία μοντέλων μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν τα ασύμμετρα cut out, τα τοπ με αθλητικό αέρα, τα σλιπ σε γραμμή V ή lace up. Η γκάμα των χρωμάτων ξεκινάει από φυσικές και γήινες αποχρώσεις, έως τα φωσφοριζέ και τα πιο ζωηρά χρώματα.Τα εμπριμέ δεν μένουν πίσω και περιλαμβάνουν τις πιο σημαντικές τάσεις μόδας της σεζόν όπως το tie-dye, τα τροπικά μοτίβα, τα διάφορα animal print ή τα tribal μοτίβα. Καθώς επίσης οι διαφορετικές τεχνικές όπως το κροσέ ή το γυαλιστερό και το ανακλαστικό φινίρισμα. Ποιο θα φορέσεις αυτό το καλοκαίρι;

Πέδιλα

Μήπως αυτό το σαββατοκύριακο έχεις κάποιο κοσμικό γεγονός για να παρευρεθείς; Ε λοιπόν κάνε στάση στη Kalogirou. Παίζοντας με τους διαχρονικούς συμβολισμούς του ελληνικού καλοκαιριού, με τη σοφιστικέ και μίνιμαλ αισθητική της ασπρόμαυρης εικόνας και με διακριτικές αναφορές στον ιταλικό νεορεαλισμό, η νέα καμπάνια KALOGIROU μέσα από την cool και σύγχρονη οπτική του Γιάννη Μπουρνιά, αφηγείται μια φελινική ιστορία αγάπης με φόντο τη Μεσόγειο, εκεί όπου ο χρόνος και ο χώρος χάνουν τη σημασία τους και στο επίκεντρο μπαίνει η αφύπνιση της επιθυμίας, των συναισθημάτων και των ονείρων. Ένα εγκώμιο στην τέχνη του “dolce far niente”, ένα εγκώμιο στην τέχνη της πολυτέλειας, της διαχρονικής κομψότητας και της υψηλής αισθητικής.

Φόρεμα

Η σχεδιάστρια μόδας Λιάνα Καμπά σχεδίασε μία capsule collection για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2019, με κέντρο τη γυναίκα της πόλης. Της κάθε πόλης. Την κάθε γυναίκα. Αυτή που ζει κυνηγώντας αδιακόπως τα όνειρά της, αυτή που δε μπαίνει σε στενά καλούπια, αυτή που θέλει να ανοίγει δρόμους, να κοπιάζει για να κερδίσει τους στόχους της, που δε φοβάται να πάρει ρίσκα, δεν απογοητεύεται και δε μετανιώνει για τις επιλογές της. Αυτή η γυναίκα αμφισβητεί τα πάντα αλλά είναι σίγουρη για την εικόνα της. Το μπλε του κοβαλτίου, το γαλάζιο του νερού, το σοφιστικέ γκριζοπράσινο, το λευκό του «για πάντα», το γκρι του απογεύματος, το μαύρο του «τώρα». Μια χρωματική παλέτα, μια αλυσίδα συναισθημάτων, μια ακολουθία ψυχικών εμπειριών αποτυπωμένη σε ρούχα.

Αντηλιακή προστασία



Η Caudalie έχει μειώσει τη χρήση των επιβλαβών φίλτρων στις συνθέσεις της, για να προσφέρει ολοκληρωμένη και υψηλή προστασία χωρίς συμβιβασμούς τόσο στην προστασία της επιδερμίδας όσο και της φύσης. Μετά από εκτενή έρευνα, έχει καταφέρει να απαλείψει τα χημικά φίλτρα για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές, όπως το octinoxate και το octocrylène, φίλτρα με τη μορφή νανοσωματιδίων, καθώς θεωρούνται τοξικά για το θαλάσσιο περιβάλλον, ειδικά η οξυβενζόνη (oxybenzone) και η οκτινοξάτη (octinoxate), που ρυπαίνουν χιλιάδες κοράλλια κάθε χρόνο.

Δώσε λάμψη

Η βιταμίνη C, αν και είναι το βασικό συστατικό για την νεανική εμφάνιση της επιδερμίδας μας, δεν παράγεται από τον ίδιο τον οργανισμό μας. Οι ιδιότητες της βιταμίνης C όμως, την καθιστούν την πιο απαραίτητη βιταμίνη για την διατήρηση της λάμψης και της ομορφιάς της επιδερμίδας, καθώς, όντας πλούσια σε αντιοξειδωτικά στοιχεία, κυριολεκτικά την αναζωογονεί, προστατεύοντας την καταστροφή των ελεύθερων ριζών και βοηθώντας, παράλληλα, στη σύνθεση του κολλαγόνου. Η Avon, κατανοώντας πλήρως τις ευεργετικές ιδιότητες της βιταμίνης C, δημιούργησε το πρωτοποριακό Serum Μεγιστοποίησης Λάμψης ANEW με καθαρή, σταθεροποιημένη Βιταμίνη C, η οποία διεισδύει απευθείας στα βαθύτερα επιδερμικά στρώματα για πιο άμεσα, ορατά αποτελέσματα. Ισοδύναμο σε περιεκτικότητα βιταμίνης C με τη βιταμίνη 30 πορτοκαλιών, θωρακίζει την επιδερμίδα, προστατεύοντάς την από τους εξωγενείς παράγοντες της καθημερινότητας.

Φέρε πιο κοντά το καλοκαίρι

Το νέο limited edition Bronzing Balm της The Body Shop έφτασε για να κάνει το καθημερινό μακιγιάζ πιο εύκολο από ποτέ! Χαρίστε στην επιδερμίδα του προσώπου σας ηλιοκαμένη όψη και μια διακριτική λάμψη, εύκολα και γρήγορα. Διαθέτει βελούδινη, κρεμώδη υφή που κάνει το blending πανεύκολο και σύνθεση που περιποιείται την επιδερμίδα, καθώς είναι εμπλουτισμένο με υπέροχα ενυδατικά συστατικά που προμηθευόμαστε μέσω του προγράμματός μας Εμπόριο με Κοινότητες. Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση αλλά και να το συνδυάσετε με το αγαπημένο σας κρεμώδες ρουζ, ενώ χάρη στην πρακτική, compact συσκευασία του μπορείτε να αποκτήσετε ένα φυσικό sun-kissed look όπου κι αν βρίσκεστε! Βάλτε το στην τσάντα σας και αφήστε τη φυσική, καλοκαιρινή σας λάμψη να κλέψει τις εντυπώσεις!